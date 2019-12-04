Qualcomm Snapdragon 865’in Geekbench Sonuçları Ortaya Çıktı

Qualcomm, dün akşam Hawaii’de gerçekleştirdiği etkinlikte 3 yeni akıllı telefon işlemcisini duyurmuştu. Bu işlemcilerin üst segment akıllı telefonlar için olanı Snapdragon 865’in Geekbench sonuçları ortaya çıktı.

Kaliforniya merkezli telekomünikasyon şirketi Qualcomm, dün gece en güçlü işlemcisi Snapdragon 865’i duyurmuştu. Gelişmiş yapay zekâ performansına ve 5G modem desteğine sahip olan Snapdragon 865; Snapdragon 855 ve 855+’ın devamı niteliğinde gelecek ve tahmin edilebileceği üzere yüksek performanslı amiral gemisi telefonlarda kullanılacak.

Yeni nesil amiral gemisi işlemci Snapdragon 865; Kirin 990, Exynos 990 ve Apple Bionic A13 gibi bu sektörde oldukça ileri gelen işlemcilerle rekabet edecek. Oldukça iddialı bir şekilde tanıtılan Qualcomm Snapdragon 865’in Geekbench sonuçları, programın eski bir versiyonu kullanılarak ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkan sonuçlara göre Snapdragon 865, oldukça iyi puanlar elde ederek rakiplerini bazı noktalarda gerisinde bırakmayı başardı.

Snapdragon 865, rakiplerini çoklu performans alanında geride bırakmayı başardı

Öncelikle şunu belirtelim: Snapdragon 865’in elde ettiği sonuçlar Geekbech’in eski 4.4 sürümü ile belirlendi, dolayısıyla ileriki günlerde yapılacak testlerde işlemcinin sonuçları çok fazla olmasa da bazı farklılıklar gösterebilir. Snapdragon 865; tek çekirdekli performans testinde 4303 skora ulaştı. Bundan önceki versiyon olan Snapdragon 855+’ın bu alandaki skoru ise 3700’dü. Samsung’un işlemcisi Exynos 9825 bu alanda 4550 skor alarak Snapdragon 865’in önüne geçmeyi başardı. Apple A12 ise tek çekirdek performans alanında 4816 puan aldı.

Tek çekirdek performansında rakipleriyle hemen hemen aynı skorlara erişen Snapdragon 865, çoklu çekirdek performansında 13.334 puan aldı. Önceki versiyonu Snapdragon 855+ ise bu puanlamadan 11.400 skor ile ayrılmıştı. Exynos 9825, çoklu çekirdek performansının 10.500’lük skoru ile Snapdragon 865’in oldukça gerisinde kaldı. Apple’ın A12 işlemcisi de 11,500 puan ile yeni işlemcinin gerisinde kaldı. Apple’ın en yeni işlemcisi Apple A13 Bionic ise bu testte 13.769 puan alarak Snapdragon 865'i deyim yerindeyse burun farkıyla geçmiş oldu.

Samsung’un yeni işlemcisi Exynos 990’ın doğrulanabilir bir Geekbench kaydı bulunmuyor, dolayısıyla Snapdragon 865 ile şu anda karşılaştırılabilmesi pek mümkün değil. Gelişmelerden haberdar olmak ve daha çok karşılaştırma görmek için bizleri takipte kalın.