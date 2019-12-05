Qualcomm’un duyurduğu yeni amiral gemi işlemci Snapdragon 865, akıllı telefonların teknolojilerinde birçok değişikliğin yaşanmasına neden olabilir. Snapdragon 865, özellikle telefonların kameralarında büyük gelişmeler olmasına kapı açıyor.

Qualcomm, dün gerçekleştirdiği etkinlikle yeni işlemcilerini duyurdu. Dün duyurulan işlemcilerin arasında olan Snapdragon 865, birçok yeni özelliği akıllı telefonlara taşıyacak gibi görünüyor. Snapdragon 865, en büyük gelişmeleri ise kamera alanında gösteriyor.

Snapdragon 865, akıllı telefon kameralarına birçok yenilik getiriyor. Ama en önemli kamera özelliği saniyede 2 gigapiksel görüntü işlenme olabilir. Zira bu özellik, diğer bütün kamera özelliklerini ileriye taşıyan itici güç oldu.

Saniyede 2 gigapiksel görüntü işlemeyi sağlamak, Snapdragon 865 açısından önemli bir başarı. Snapdragon 855 de saniyede 1.4 gigapiksel görüntü işlenmesini sağlıyordu. İki işlemci arasında yüzde 40 oranında sağlanan bir artış önemli.

Snapdragon 865’in bu itici gücü hakkında Qualcomm’un Kamera Ürün Yönetimi Kıdemli Müdürü Judd Heape da bir açıklama yaptı. Heape, “Sadece artan sıklığı sürdüremeyeceğimizi biliyorduk. Termal olarak uygun olsanız dahi çoklu evrenin frekans evrelerine giremezsiniz. Bunun için şimdi bir seferde bir pikseli işlemek yerine, her döngüde dört işlem yapıyoruz” dedi.

Snapdragon 865’in bu özelliği sayesinde mevcut kamera sensörleri çok daha hızlanacaklar. Gelecekteki teknolojiler de Qualcomm’un yeni işlemcisi sayesinde ultra çözünürlükte görseller elde edebilecekler.

Snapdragon 865 ile 200MP fotoğraflar

Snapdragon 865’in güçlü kamera özelliği sayesinde yüksek çözünürlüklü sensörler daha da yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar elde edebilirler. Snapdragon’un Quad-CFA teknolojisi, daha iyi ışık yakalamak için piksel gruplarının kullanıldığı teknoloji. CFA veya kamera filtre dizisi, daha iyi görüntüler elde etme adına daha fazla ışık yakalamak için piksel gruplarını kullanır.

Bu şekilde 200MP çözünürlüğündeki sensör 50MP görüntüler elde edebilecektir. Gelecekte 8x8 CFA’nın daha popüler olacağını farz edersek, görüntü, 25MP’e düşecektir. Ancak bu görüntü daha etkili bir fotosite sahip olacaktır. Özellikle de ideal olmayan ışık koşullarında daha iyi görüntüler bu teknoloji ile elde edilebilecek.

Saniyede iki gigapiksel işlem yapılmadan, 200MP’lik bir sensör, rahatsız edici uzunlukta deklanşör gecikmesi sağlar. İşlemci verileri ne kadar hızlı işlerse, fotoğraf çekimine o kadar hızlı dönülebilir.

Bu yeni hızla beraber daha iyi bir otomatik odaklama sunulacaktır. Snapdragon 865’le beraber, otomatik odaklama noktaları eskisinden 9 kat daha büyük bir alanı kapsayacaktır. Bu alan artışı otomatik odaklanmanın daha hızlı olmasını sağlayarak video performansını artıracaktır.

Daha iyi videolar

Saniyede iki gigapiksel görüntü işleme ile Snapdragon 865 daha iyi çözünürlüklerde ve kare hızında video kayıtları sağlayabilir. Snapdragon 865’le 30fps’de 8K, 120fps’de 4K ve hatta 960fps’de 720p görüntü kayıtları yapılabilir.

Bu çözünürlük ve kare hızı kombinasyonları ile ön ve arkada bulunan ana sensörler ve geniş açılı lenslerle beraber yüksek kalitede videolar çekmek mümkün.

Slow motion video çekimleri söz konusu olduğunda 960fps video çekimlerine daha önce izin verildi. Ancak bu videolar kısa süreli videolar olarak çekilebiliyordu. Snapdragon 865 ile beraber 960fps 720p videoları istediğiniz uzunlukta çekebileceksiniz.

Daha hızlı yapay zeka işlemleri

Qualcomm’un yeni işlemcisinin yapay zeka alanında bundan önceki işlemcilerinden neredeyse iki kat daha hızlı. Yapay zeka teknolojisindeki bu hız, daha ileri seviye fotoğrafçılık için kullanışlı olacaktır. Snapdragon 865’le beraber, akıllı telefonların fotoğraf uygulamaları daha iyi bir şekilde insanların ciltlerini, kıyafetlerini ayırabilir ve daha iyi filtreler uygulayabilir.