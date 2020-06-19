Snapdragon 865+'ın Yakında Duyurulacağına Dair İddia

Uzun zamandır çeşitli söylentilerde adı geçen ama henüz karşımıza çıkmayan Snapdragon 865+'ın yakın zamanda duyurulacağı iddia edildi. Söylentiye bakılırsa Qualcomm'un işlemcisi Galaxy Note20 Ultra'yı çalıştıracak.

Qualcomm'un uzun süredir söylentilerle gündeme gelen yeni işlemcisi Snapdragon 865+, görünüşe bakılırsa yakında duyurulacak. Bir süredir yeni yonga seti hakkında çok sayıda söylenti gündeme getirilmiş ancak ortaya somut bir delil ortaya konulamamıştı. Şimdi, haberler doğruysa, elimizde güvenilir bir bilgi bulunuyor.

Ice Universe tarafından Twitter'da yazılanlara göre Galaxy Note20 Ultra'nın işlemcisi Snapdragon 865+ olacak. Durum buysa Snapdragon 865+'ın piyasaya çıkmasına az kaldı diyebiliriz. Sızıntılar söz konusu olduğunda Ice Universe'ün genelde tam isabet kaydettiği biliniyor, bu durumda ona inanmak için de makul bir nedenimiz var. Ice Universe, yeni cihaz hakkında bilgi verse de yeni yonga seti hakkında ayrıntı vermedi. Yine de Snapdragon 855+'ın Snapdragon 855'e olan üstünlüğü neyse, yeni yonga setinin de Snapdragon 865'e üstünlüğünün o şekilde olacağını düşünebiliriz.

Snapdragon 865+'ın özellikleri neler olabilir?

Bir başka deyişle Snapdragon 865+ muhtemelen bir önceki işlemciye göre daha yüksek çalışma hızı vadedecek. Bunun da ötesinde belki oyun oynamanın da içinde yer aldığı başka avantajları da olabilir. Ayrıca bu konuda Snapdragon 865+ ile Snapdragon 865 arasında çok büyük bir fark olacağı düşünülmemeli.

Her iki yonga seti de Qualcomm'un amiral gemisi ürünleri sayılır. Öte yandan akıllı telefon üreticilerinin Snapdragon 865+ kullanılabilir hâle gelir gelmez bu yeni yonga setini tercih edeceğini tahmin etmek de zor değil. İlginç noktalardan biri Snapdragon 865+'ın 5G modem olmaksızın kullanılıp kullanılmayacağı. Yine de Snapdragon 865'in bu şekilde çalışmadığını düşünürsek Snapdragon 865+'ın da aynı şekilde yola devam edeceğini düşünebiliriz.

Bununla birlikte 5G modem setin zorunlu bir parçası hâline gelmezse, Snapdragon 865+'ın Snapdragon 865'ten daha ekonomik olacağını bekleyebiliriz. Bu durumda akıllı telefonun fiyatı da etkilenecektir. Qualcomm, akıllı telefon üreticilerini bu sene içinde Snapdragon 865'le birlikte 5G modemin de bulunduğu 5G'ye zorladı. Örneğin Snapdragon 765 iki varyantla gelmişti. Bunlardan birisi 5G modeli, diğeriyse bu modem olmaksızın tedarik edilmişti.

Öte yandan 5G şu anda olması gereken yerde değil. Bu nedenle bir telefonu 5G özelliği için satın almak insanların çoğu için günümüz şartlarında bir anlam ifade etmiyor.