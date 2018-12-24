Huawei'nin Baz İstasyonlarını Kaldırmanın Maliyeti Çok Büyük

Huawei'nin Çin hükümetiyle yakın ilişkisi bazı ülkeler için problem teşkil etmeye devam ediyor. Huawei'nin casusluk yapabileceğinin korkusu sadece batılı devletlerde değil Japonya'da da var.

Japon medyasında yer alan haberlere göre, Softbank Group Tokyo Borsa’sının (Tokya Stock Exchange) 19 Aralık listesinde yer aldı. Softbank Genel Müdürü Miyazaki Miyazaki, şirketin etrafını saran sorunların, firmanın planları için sorun yarattığını söyledi. Miyazaki, Huawei Baz İstasyonu’nun değişmesinin maliyetinin 100 milyar Yen olduğundan bahsetti.

Medyada yer alan haberlere göre, Japonya hükümeti de tıpkı ABD gibi, Huawei üretimi iletişim ekipmanlarını ülke genelinde kaldırmak istiyor. Softbank müdürü ise ülke genelinde kullanılan bu ekipmanları kaldırmanın maliyetinin çok büyük olduğunu düşünüyor.

Ancak, şirket bundan sonra Japonya hükümetinin isteklerine riayet etmek zorunda. Miyazaki, Huawei’nin baz istasyonlarını kaldırmanın sadece bir yıl içinde bile on milyarlarca Yen’e mâl olacağını, hatta olay ilerlerse 100 milyar Yen’e bile çıkabileceğini ifade ediyor. Softbank başkan vekili Myagwa da, Huawei’nin baz istasyonlarının bölgedeki 4G iletişimi için kullanıldığını ve kaldırılma kararı alınırsa bunların ikame edilmesi gerektiğini söylüyor.