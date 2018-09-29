Soğuk Leke, Evrendeki En Büyük Boşluk Değilmiş

Evrendeki gizemler bilim insanları için merak uyandırıyor. Yeni bir araştırmaya göre ise evrendeki en büyük boşluk olan Soğuk Leke, aslında en büyük boşluk değilmiş.

Bugüne kadar evrendeki en büyük boşluk olarak bilinen Soğuk Leke, bilim insanları için en büyük gizemlerden biri. Evrenin diğer yerlerine göre %20 daha az madde içeren Soğuk Leke hakkında yapılan yeni bir araştırma, daha büyük boşlukların da olabileceğini açığa çıkardı.

İngiltere'nin Durham Üniversitesi'nden astronomların yaptığı çalışmayla Soğuk Leke'nin aslında o kadar da büyük bir 'süper boşluk' olmadığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, Soğuk Leke'nin gökadalardan yoksun bir süper boşluk değil; gökadalar tarafından çevrelenmiş küçük boşluklardan meydana geldiğini söyledi.

Bu yapıyı bir sabun köpüğüne benzeten araştırmacılar, küçük boşluklardaki madde yoğunluğunun evrenin başka yerlerindeki boşluklarla aynı düzeyde olduğunu ortaya çıkardı. Ekip üyelerinden Ruari Mackenzie, konuyla ilgili "Belirlediğimiz boşluklar, Soğuk Leke'yi standart kozmoloji altında açıklayamıyor. Standart olmayan modeller gelecekte ikisini bir araya getirebilir. Ancak verilerimiz şu an bunu kısıtlıyor" açıklamasında bulundu.

Araştırmacılara göre Soğuk Leke'nin standart kozmolojideki rastgele değişkenlikler sebebiyle ortaya çıkmış olma ihtimali oldukça düşük. Gizemini koruyan Soğuk Leke'nin nasıl oluştuğu konusundaki çalışmalar sürüyor olsa da evrendeki en büyük boşluk olduğu iddiası çürüdü sayılır.