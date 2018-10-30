Geçtiğimiz aylarda Elon Musk'ın bizzat müjdelediği yatırım planları bir anda alt üst oldu. Tesla, Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçti.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Elon Musk'ın Türkiye ziyaretiyle başlayan Tesla - Türkiye ilişkileri büyük bir sekteye uğradı. Son dönemde yaşanan ekonomik olumsuzluklar sonrasında yaşanan gelişmeler, Tesla'nın Türkiye yatırımlarını askıya almasına sebep oldu.

ABD'li elektrikli otomobil üretcisi Tesla, Elon Musk'ın attığı tweetler ile Türkiye'ye büyük bir yatırım yapacağını resmen duyurmuştu. Buna karşın son dönemde Türkiye'de siparişlerin tamamen durması sonrası yatırım planları süresiz olarak askıya alındı. Haber, S&S Motors’un Genel Müdürü Ferhat Albayrak'tan geldi. Albayrak, yatırım planlarının durduğunu Dünya gazetesinden Aysel Yücel'e açıkladı.

Türkiye ve ABD arasında yaşanan kriz sonrası, ithal edilen otomobillere %60 ek vergi koyulmuştu. Gerginliğin tırmanması sonrası %120'ye çıkarılan vergilerin ardından Tesla siparişleri tamamen durmuştu. Verilen siparişlerin de gümrükten çekilmeden geri yollanması sonrasında yatırım planları süresiz olarak askıya alındı. Her şey yolunda gitmiş olsaydı, Tesla'nın Türkiye'deki servis ve satış hizmetlerini Zorlu Center yapacaktı.