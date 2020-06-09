Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Devam Etmeli mi? [Anket Sonucu]

2 aylık bir aranın ardından, ilk kez geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygunlanmadı. Aslında hafta içi, İçişleri Bakanlığı kararıyla kısıtlama uygulanacağı açıklamasını yaptı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal ve ekonomik sebepler nedeniyle kısıtlamayı kaldırma kararı aldı. Peki vatandaş ne düşünüyor? Telegram kanalımızda düzenlediğimiz ankete 4.200 kişi katıldı ve sonuçlar belli oldu.

Gündemdeki en sıcak konularla ilgili resmi Telegram kanalımız üzerinden anketler düzenlemeye devam ediyoruz. Son anket konumuz ise koronavirüse karşı mücadelede son 2 aydır aralıksız olarak, hafta sonları ve resmi tatillerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları olmuştu. Özellikle 30 büyük şehir ve Zonguldak illerinde, salgına karşı mücadelenin en önemli ayağını da bu kısıtlamalar oluşturuyordu.

Geçtiğimiz hafta başında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artık hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağını bildirmişti. Ramazan Bayramı öncesinde verilen normalleşme sürecinin bir sonucu olarak vatandaşlar bu haberi duyunca sevinmişler, işletmeler de ona göre hazırlık yapmışlardı. Ardından İçişleri Bakanlığı, hafta sonuna 2 gün kala 15 büyükşehir için sokağa çıkma yasağının tekrar uygulanacağını dile getirdi. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik ve sosyal sebepler nedeniyle yasağı iptal ettiğini açıkladı.

Vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edip etmemesi gerektiği konusundaki düşüncelerini resmi Telegram kanalımız üzerinden sorduk:

Sonuçlara göre her 10 vatandaştan 7’si sokağa çıkma kısıtlamalarının devam etmesi gerektiği görüşünde. Ayrıca her 10 vatandaştan 2'si de artık yasaklara gerek duyulmadığı görüşünü bildiriyor. Kalan 1 vatandaş ise konuya dair bir fikrinin olmadığını söylüyor.

Önümüzde 13 ve 14 Haziran tarihlerini kapsayan yeni bir hafta sonu var. Günlük vaka sayılarının son haftalarda düşmesi, ancak uzun bir süredir de 950 ila 1000 arasında seyretmesi; virüsün hala dolaşımda olduğunu kanıtlıyor. Kısıtlamaların 2 ay ardından ilk kez uygulanmadığı hafta sonunda İstanbul ve İzmir’den gelen görüntüler, vatandaşların normalleşmeye beklenenden daha açık olduğunun kanıtı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin vatandaşların görüşü bu şekildeydi. Gündemdeki en güncel gelişmelerden haberdar olmak ve anonim bir şekilde fikrinizi belirtmek için sizi resmi Telegram kanalımıza bekliyoruz.

