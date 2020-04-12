Sokağa Çıkma Yasağını Kaç Kişinin İhlal Ettiği Açıklandı

İçişleri Bakanlığı, iki günlük sokağa çıkma yasağıyla ilgili verileri açıkladı. Açıklamaya göre 18 bin 770 kişiye yasağı ihlalden işlem yapılırken, 63 milyon 240 bin kişi yasağa uydu. Cuma gecesi yapılan yasak duyurusunun ardından çok sayıda yurttaş bakkallara akın etmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar Türkiye'de 1.101 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında haftasonu sonu boyunca geçerli olacak şekilde 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı hakkındaki ilk sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık açıkalamasına göre, 18.770 kişiye yasağı ihlalden dolayı ceza yazılırken, 63.240.000 kişi sokağa çıkma yasağına uydu. Bakanlık açıklamasında, '31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, karara yüksek oranda uyum sağlamıştır. Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.' ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kararını cuma gecesi saat 22.00'ye doğru duyurduğu için çok sayıda yurttaş bakkallara ve fırınlara akın etmişti. Buralarda yaşanan yığılmaların COVID-19'la mücadelede sıkıntı yaratabileceği söylenirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eleştirilerden nasibini almıştı. Soylu, yasak duyurulduktan sonra sokağa çıkanların sayısının 250.000 ila 300.000 arasında olduğunu savunmuş ve bu konunun problem oluşturacağını düşünmediğini söylemişti.

Soylu, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, ‘Zamanlaması açısından alınan karar, bakanlığımıza ait bir karardır. Bir kez daha söylüyorum: Eleştirileri de aldım kabul ettim.' demişti. Soylu, eleştirileri kabul ederek, 'Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur. Ben bunu öngörmedim.' dedi.

Türkiye'de 11 Nisan verileri itibariyle toplamda 52.167 doğrulanmış COVID-19 vakası bulunuyor. Hastalık nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşların sayısıysa 1.101.