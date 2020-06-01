Koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen sosyal mesafe önlemlerinin bazıları, bugün itibariyle hafifletilmeye başlandı. Normalleşme süreci kapsamında, eğer bir terslik olmazsa bundan sonra sokağa çıkma yasağı gelmeyecek.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Mart ayından beri ülke genelinde geniş çaplı önlemler alınmış, büyükşehirler başta olmak üzere pek çok bölgeye dönemsel olarak sokağa çıkma yasakları getirilmişti. Son dönemde iyiden iyiye kontrol altına alınan COVID-19 pandemisi sonucunda, artık yeni bir döneme giriliyor. 1 Haziran(bugün) saat 00.00’ın ardından Türkiye genelinde normalleşme süreci başladı. Bu kapsamda 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı 18 yaşına indirilirken, şehirlerarası seyahat kısıtlaması da tamamen kaldırıldı.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kafe, restoran, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokalleri, yüzme havuzu ve kaplıca türü işletmeler sosyal mesafeyi gözetmesi karşılığıyla saat 22.00’a kadar açık kalabilecek. Bu süreçte bar, pavyon, meyhane, gece kulübü, nargile kafe gibi mekanlar ise kapalı kalmaya devam edecek.

Yeni normalleşme süreciyle birlikte kamu personelleri de normal mesai sürecine dönecekler. İdari izinli olan veya esnek çalışma sistemiyle çalışan kamu personelleri bugünden itibaren COVID-19 öncesindeki çalışma mesaisiyle çalışacaklar.

Müze ve kütüphaneler açılıyor

1 Haziran itibariyle müze ve kütüphane gibi yerler de yeniden hizmet vermeye başlayacak. Bu mekanlarda da aynı şekilde sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi önemli noktaların başında geliyor.

Yasaklar kimler için devam ediyor?

Ülke normalleşmeye başlasa da hala belirli yaş kesimlerinin sokağa çıkması yasak. Bu yasak, 18 yaş altındaki gençlerle 65 yaş üstündeki yaşlıları kapsıyor. Bu yaş grubunda bulunan vatandaşlardan 18 yaşının altında olanlar çarşamba ve cuma günleri, saat 14.00 - 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekken, 65 yaşın üstündeki vatandaşlar ise pazar günleri 14.00 - 20.00 saatleri arasında sokağa çıkıp hava alabilecek.

Eğer vaka sayısı artarsa kurallar geri gelecek

Normalleşme sürecinin en önemli konusu ise sosyal mesafe kurallarına her zamankinden daha fazla dikkat etmek. Evet, kurallar esnetilmeye başladı, ancak gerçekten işi olmayan insanların hala dışarı çıkmaması gerekiyor. Çıktığında ise maske, eldiven gibi malzemeler kullanarak sosyal mesafe kuralına uyması isteniyor. Eğer, normalleşme süreci sonucunda vaka sayılarında hızlı bir artış yaşanırsa, bu kurallar kademeli olarak yeniden getirilecek.