Sosyal Medya Fenomeni Yusuf Dönertaş Hayatını Kaybetti

Yayınlanan videoyla uzun bir süre sosyal medyanın gündemine oturan Yusuf Dönertaş'tan üzücü haber geldi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan kemiklerin, Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi.

Günümüzde pek çok insan, pek çok video bir anda fenomen haline geliyor ve videolarda söylenenler uzun bir süre dilimize yapışıyor. Sokak röportajı sırasında yaşadığı olayı kendisine uzatılan mikrofona ve çevresindekilere heyecanlı bir şekilde anlattığı videoyla bir dönem fenomen olan ve hepimizin diline “Başkan bi dinlesene ya” ve “Kafamız nasıl güzel” sözlerini dolayan Yusuf Dönertaş’ı hatırlarsınız.

Dönertaş, geçtiğimiz aylarda ortadan kaybolmuş ve çevresindekiler tarafından kayıp olduğu polis ekiplerine ihbar edilmişti. Maalesef ki Dönertaş’la ilgili sevenlerini üzen kötü haber geldi.

Tekirdağ Çorlu’da bulunan kemiklerin Yusuf Dönertaş’a ait olduğu belirlendi

Geçtiğimiz yıl Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde koyunlarını otlatan çoban karşılaştığı kafatası ve kemikleri polise ihbar etmiş ve ekipler olay yerinde incelemeler yapmıştı. Bir insana ait olduğu belirlenen 3 kemik ve kafatasının yanında bir de iç çamaşırları yer alıyordu. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda incelenen kemiklerin kayıp kişilerden birisine ait olabileceği düşünüldü.

Yapılan başvuruları incelemeleri sonuçlandı. Kayıp kişilerin ailelerinden DNA örnekleri alınarak gerçekleştirilen incelemeler sonucu, bulunan kemiklerin 15 Temmuz 2021 yılında ailesi tarafından kayıp ihbari yapılan Yusuf Dönertaş’a ait olduğu belirlendi. 42 yaşındaki Dönertaş’ın kemikleri, İstanbul’un Silivri ilçesindeki aile mezarlığına defnedildi. 8 aydır kayıp olan Dönertaş’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Ölümünün ardından sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı Dönertaş’ı anarak, ailesi ve sevdiklerine başsağlığı diledi.

Yusuf Dönertaş'ın fenomen haline geldiği videoyu hatırlayalım

İşte sosyal medyada yapılan Yusuf Dönertaş için yapılan paylaşımlar: