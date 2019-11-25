Sokakta Yaşarken 6 Haneli Gelire Sahip Olan Adamın Hikayesi

Binlerce yıllık modern insanlık tarihi ilham verici hikayelerle dolu. Bunlardan bir tanesi de Galler'de yaşayan Gavin Eastham’a ait. Bir zamanlar sokaklarda yaşayan Eastham, kurduğu iş sayesinde bugün altı haneli bir gelire sahip. Hadi gelin, 36 yaşındaki adamın ilham veren hikayesini kendisinden dinleyelim.

Bazen içimizdeki potansiyelin farkına varmak, başka insanların başardığı mucizeleri dinlemekten geçer. Galler'de yaşayan 36 yaşındaki Gavin Eastham’ın çarpıcı hikayesi, sizlere içten içe aradığınız ilhamı verebilir.

Bir zamanlar sokakta yaşayan sıradan bir insan olan Eastham, bugün altı haneli bir gelire sahip. Peki, bunu nasıl başardı? Başından geçenleri BBC'nin Paraya Uyan (Wake up to money) adlı radyo programında anlatan 36 yaşındaki adam, evliliğinin sona ermesinin ardından hayatının radikal bir şekilde değiştiğini söylüyor.

Boşanma sürecinde evsiz kalan Eastham, sırtındaki sakatlık nedeniyle çalışamadığı için sokakta yaşamaya başlıyor. Bir gece dolu yağışından korunmak için bölgedeki bir kütüphaneye sığınan Eastham, burada hayatını değiştirecek ilk adımları atmaya başlıyor.

Kütüphaneyi geceleri evsiz olarak nasıl hayatta kalabileceğini araştırmak için kullandığını belirten 36 yaşındaki adam, gündüzleri ise kendi işini kurabilmek amacıyla girişimcilik odaklı kitaplar okuduğunu söylüyor.

Eastham, dövüş sanatları alanında bir geçmişi olduğu için bu yönde ilerlemeye karar veriyor. Daha sonra kendisine bir iş stratejisi geliştirdiğini anlatan Eastham, isim ve logoyu belirlemesinin ardından 1,58 pound'a internet sitesi için bir alan adı aldığını söylüyor. Yeniden ayağa kalkabilmek için bir hayale tutunduğunu dile getiren Eastham, sokakta yaşamaya başladıktan kısa bir süre sonra hayalini kurduğu dövüş sanatları okulu açtığını söylüyor.

Yaşadığı tüm zorlukların üstesinden gelen Eastham, bugün çok daha özgüvenli ve savaşçı bir insan olduğunu belirtiyor. İşinin kısa zamanda büyüdüğünü ve gelirinin altı haneli bir rakama ulaştığını anlatan 36 yaşındaki başarılı girişimci, şimdi Galler’in farklı bölgelerinde yeni şubeler açmayı planlıyor.