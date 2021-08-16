1 yıldan biraz fazla süredir piyasada olan Solana token’ı SOL, geçtiğimiz hafta boyunca istikrarlı bir yükseliş yaşamıştı. Bugün ise bir NFT projesinde sağlanan başarıdan sonra SOL, %41 oranında büyüdü. Birimin fiyatı şu anda 68 dolar civarlarında seyrediyor.

Kripto paraların baharda yaşadığı büyük düşüşlerden sonra yaz ortalarından itibaren hem Bitcoin’de, hem de altcoinlerde toplarlanmalar görülmeye başladı. Bazı kripto paralar, yılın başlarında herkesi piyasaya çeken hızlı yükselişlerine tekrar başladı. Bunlardan biri ise 2020 yılında başlatılan Solana projesinin token’ı SOL oldu.

Merkeziyetsiz finans çözümleri sağlamak üzere oluşturulan, açık kaynaklı Solana projesinin kripto parası SOL, bugün %41’lik bir yükselişle şu ana kadarki en yüksek fiyatına ulaştı. Henüz 2 yaşını bile doldurmayan SOL, 68 doları gördü.

1 haftada %65 yükseliş sonrası 1 günde %41 yükseliş yaşandı

Birçok merkeziyetsiz finans ağına köprü olan ve bu projelerin token’larının hızlı ve ucuz maliyetle blockchain’ler arası aktarımını sağlayan Wormhole projesi, SOL’un 1 haftada %65 yükselmesine neden olmuştu. ‘The Degenerate Ape Academy NFT’ adlı NFT projesinin de Solana blockchain’inde başlatılıp başarıya ulaşmasının sonucunda bu artış daha da hızlandı. SOL, 1 günde %41 artış yakaladı. Dün yaklaşık 53 dolarla kapanışı yapan SOL, an itibariyle 68 dolara ulaştı.

Söz konusu NFT projesinin cumartesi günü satışa sunduğu 10 bin maymun NFT’si 8 dakikada tükenmişti. Bu ürünlerin NFT başına üretim ücreti 6 SOL kadardı. NFT meraklılarının ve koleksiyoncuların yoğun ilgisi, Solana’daki işlem hacmini 2,5 milyar doların üzerine çıkardı.

Uzmanlara göre kripto paraların ‘en iyisi’ olma ihtiyacı ortadan kalkıyor

Bitcoin’den sonra ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum’un piyasanın hızlandığı dönemde tıkanmalar yaşaması, Solana da dahil olmak üzere birçok altcoinin adını daha geniş çevrelere yaymasına olanak sağladı. Karşılaştırmak gerekirse Solana blok zinciri, Ethereum’dan 2 bin ve VISA’dan 40 kat daha hızlı işlem yapabiliyor. Ancak bazı uzmanlar, yükselen altcoinlere ‘Ethereum katili’ gibi sıfatlar verilmesinin artık doğru olmadığını düşünüyor. Kripto para odaklı yatırım şirketi CMCC Global’de yönetici olan Charlie Morris durumu şu sözlerle açıklıyor:

“Artık ‘Ethereum katili’ sözü çok doğru gelmemeye başladı. Tüm ekosistem çok hızlı büyüyor ve bir sistemin diğerini öldüreceğini söylemek çok zor. Bence hem Ethereum hem de Solana, bu noktadan çok ciddi bir büyüme gösterecekler. Bence bu büyümeyi görmeye başladık bile… Ethereum ve Solana arasındaki Wormhole’a bakınca bile bunu görüyorsunuz. Birçok farklı zincirin uzun vadede birlikte çalışabileceğine inanan biriyim”