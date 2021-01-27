Venüs, Dünya ve Mars Üçlüsünün Göz Alıcı Videosu

Güneş'in kutuplarını ve rüzgarlarını incelemek için uzaya gönderilen Solar Orbit; Venüs, Dünya ve Mars üçlüsünün yan yana parladıklarını gösteren görüntüler yakaladı.

NASA ve Avrupa Uzay İstasyonu ortaklığında hazırlanan Solar Orbiter, Güneş’e gönderilen en yakın uzay aracı olmak üzere uzay boşluğunda ilerlemeye devam ediyor. Uzay aracının en büyük görevi, Güneş’e Merkür’den daha yakın olarak 10 yıl boyunca Güneş’in kutuplarını görüntülemek ve rüzgarlarını incelemek.

Ana görevinin yanı sıra ara sıra uzaya dair fotoğraflar da çeken Solar Orbiter’den geçtiğimiz senenin sonlarına doğru göz alıcı bir görüntü yakaladı. NASA ve ESA, Venüs, Dünya ve Mars’ın tıpkı bir mücevher gibi parladığı o anların kısa bir videosunu paylaştı.

Solar Orbiter, o sırada gezegenlere milyonlarca kilometre uzaklıktaydı

Venüs, Dünya ve Mars üçlüsü, Solar Orbiter uzay aracındaki Heliospheric Imager (SoloHI) tarafından görüntülendi. Solar Orbiter, bu görüntüleri kaydettiği 27 Aralık’ta Venüs’e 48, Dünya’ya 251, Mars’a ise 322 milyon kilometre uzaklıkta geziniyordu.

Görüntüler, geçtiğimiz salı günü paylaşıldı ve ESA konuyla ilgili şu sözleri dile getirdi; "Solar Orbiter Güneş’İn etrafında dönerken, uzay aracı ile birlikte hareket ediyormuş gibi görünen yıldızlar da arka planda gözüküyor.”