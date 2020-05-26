Star Wars Hayranları, 'Solo 2'yi Twitter'da Gündem Yaptı

Twitter'da etiket açan Star Wars hayranları, Solo: A Star Wars Story filminin devamının yapılmasını isteyerek bu isteklerini gündem yapmayı başardılar. Koronavirüs salgını nedeniyle her şey durmuşken Solo'nun devam filminin yakında vizyona girmesi beklenmemeli.

Twitter'dan çıkan güçlü bir sesin ilgili yerlere ulaşarak karar aldırma gücü varsa önümüzdeki yıllarda yeni bir Han Solo filmi görebiliriz. 2018 yılında vizyona giren Solo: A Star Wars Story filminin hayranları, sosyal medyada bir kampanya başlatarak serinin yeni filminin yapılmasını istedi. #MakeSolo2Happen etiketi altında buluşan Star Wars hayranları, kampanyalarını Twitter'ın Trend Topic (TT) listesine sokmayı başardı.

Solo: A Star Wars Story filminden sahneler paylaşan filmin hayranları, bunun yanı sıra 'MakeSolo2Happen' isimli bir Twitter hesabı da açtı. 2018 yılında vizyona giren 275 milyon dolar bütçeli Han Solo filmi, dünya çapında 393 milyon dolara yakın hasılat elde etmişti. Hayranların yeni film beklentilerininse çok yakın bir zamanda karşılanması beklenmiyor.

Koronavirüs salgını olmasaydı mümkün olabilirdi:

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve sinema/dizi sektörüne de sert bir darbe vuran koronavirüs salgını olmasaydı belki de filmin yapımcısı Disney, Solo'nun ikinci filminin erken yapım aşamasında bulunduğunu açıklardı ancak şu günlerde tüm yapımların durdurulduğu ve şimdilik Solo hayranlarının bu gönderilerle yetinmelerinin gerektiği açık.

Solo: A Star Wars Story, Star Wars karakterlerinden Han Solo'nun gençlik yıllarını konu alan bir filmdi. Filmin başrollerinde Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge ve Joonas Suotamo yer alıyordu. Filmde Han Solo ve Chewbacca, Star Wars'taki olayların başlangıcından on yıl önce yer altı dünyasındaki bir soygun olayına karışıyordu.

Solo 2018 yılında vizyona girdiğinde devam filmi ihtimalini doğuran, sonuca bağlanmayan bir sonla bitmişti. Bu yüzden Ehrenreich'ın oynadığı Han Solo'nun başka filmlerinin de gelebileceği konuşuluyordu. Gişede hayal kırıklığı yaratan Solo'nun devam filminin gelmeyeceğini, filmin yazarı Jon Kasdan Twitter üzerinden duyurarak Solo hayranlarını üzmüştü.