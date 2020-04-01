2018'de çıkan Han Solo filminin yazarı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Han Solo filmi bekleyenleri üzdü. Devam filminin gelmeyeceğini belirten Jon Kasdan'ın, yazdığı Han Solo filmi gişede çakılmıştı.

Disney+ platformu ilk açıldığında, Disney'in sinemada sunduğu filmlerle birlikte sınırsız imkanlar sağlayacak gibi gözüküyordu. Rogue One'ın Cassian Andor karakterinin bir Disney+ dizisi olurken, bir sonraki Disney+ içeriğinde hangi karakter olacağıyla alakalı dedikodular bulunuyor. Ancak maalesef bu karakter 2018 yılında çıkan ve hala bir devam filmi olmayan Solo: A Star Wars Story filminde Alden Ehrenreich'in canlandırdığı genç Han Solo olmayacak.

Solo 2018 yılında vizyona girdiğinde, cevapsız sorularla ve devam filmi ihtimalini doğuran sonuca bağlanmayan bir sonla bitmişti. Bu yüzden, Ehrenreich'ın oynadığı Han Solo'nun başka filmlerinin de gelebileceği konuşuluyordu. Solo, gişede Disney'i hayal kırıklığına uğratmıştı ancak filmin hayranları Han ve Chewie'nin maceralarını görmeye devam etmek istiyor, hatta bazıları ise Solo'nun yazarı olan Jon Kasdan'a, filmi Disney+ projesine çevirmek için yetki verilmesini istiyor. Ne yazık ki, Kasdan Solo'nun devam filminin Disney+ üzerinde gerçekleşmesinin imkansız olduğunu söyledi.

Bir Twitter kullanıcısının Jon Kasdan'a yönelttiği ''Solo'nun devam filmi hakkında bir şey yapacak mısın yoksa tamamen Indy 5'e kilitlenmiş durumda mısın?'' sorusu üzerine Kasdan, ''Şu anda kimsenin Solo'nun devam filmi üzerine çalıştığını düşünmeyin. Bu uzun filmin bu noktada satılmasının zor olduğunu düşünüyorum. Disney+'ın Star Wars çekimleri gerçekten... oldukça dolu. Indy üzerindeki işim uzun sürüyor ancak ilerlediğim için heyecanlıyım'' cevabını verdi.

Lucasfilm, birkaç yıl boyunca Star Wars filmlerine ara verse de, Disney'in çekim tahtası Star Wars ile dolu. Ayrıca, Disney'in başarılı projelerinden olan The Mandalorian 2. sezonuyla bu baharda geri dönerken birçok animasyon projesi de yolda.