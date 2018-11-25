Solstar, Uzayda WiFi İçin Stratejik Yatırımcı Arıyor

New Mexico’da bir start-up şirketi olan Solstar Space, uzaydaki roketlere ve mürettebatlarına, WiFi hizmeti sunmayı planladıkları bir proje için stratejik yatırımcı arıyor.

Uzayda bulunan internet ihtiyacını karşılamak gibi büyük bir misyon üstelenen Solstar’ın kurucusu ve CEO’su Brian Barnett, SpaceNews’e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

“Bizim misyonumuzu anlayan ve geliştirmemize yardımcı olacak bir uzay şirketi arıyoruz. Müşterilerimiz, aynı zamanda bu uzay şirketlerinin müşterileri ve o müşteriler bizim sunacağımız hizmeti istiyorlar.”

Solstar, Nisan ve Temmuz ayları arasında Blue Origin’e ait New Shepard kapsülünün uçuşları boyunca, ‘Schmitt Space Communicator Xperimental’ vasıtasıyla uçuş gözlemlerini, araştırmacılara iletti. 29 Nisan’da Solstar’ın Twitter hesabından paylaşılan gönderide, “Bu tweet’i Solstar’ın uzay iletişim aracından, Karman Hattının (uzay sınırı) üzerinden getirdim. Her yerde uzay konusunda girişimler için uzayda WiFi testleri #WiFiUzayda” ifadelerine yer verildi.

O süreçten bugüne Solstar, bir girişim destekleme platformu olan WeFunder.com vasıtasıyla 204.000$ destek topladı. Site dışından da destek toplayan Solstar, 300.000$ desteği de bu yolla topladı. Firmanın hedefi ise, toplamdaki rakamı 800.000$ seviyesine yükseltmek.

Solstar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bu konuda çalışmalarıyla kendi çalışmalarını birleştirmek istiyor. Barnett, verilerin Solstar antenleri ile donatılmış ticari uydular vasıtasıyla iletileceğini açıkladı.

Gezegendeki her uydu ağı operatörü ile bağlantıda olduklarını açıklayan Barnett, ifadelerine şöyle devam etti: “Bir uzay aracının fırlatılış anından, yörüngeye oturacağı ana kadar bağlanacağı ticari uyduları nasıl seçmemiz gerektiğini biliyoruz.”

Solstar’ın müşterilerinin, ticari uydu geliştiriciler, operatörleri, uzay aracı personelleri olacağını söyleyen Barnett, sistemin işleyişinin, uzay aracındaki bir hotspot hizmeti gibi olacağını da ekledi. Şirketin CEO'su Barnett, son olarak “İş modelimiz boşa harcanan milyarlarca doları kullanmaya dayanıyor çünkü halihazırda kurulu olan iletişim uydularını ve yer istasyonlarını kullanıyoruz.” dedi.