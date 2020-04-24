Türk Yapımı Solunum Cihazı 'Sahra' Mayısta Üretime Geçecek

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Yasin Akdere, yerli solunum cihazının (Sahra) mayıs ayı içerisinde seri üretime geçeceğini ve haftada 500 adet üretilebileceğini açıkladı.

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na bağlı MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası'nda, koronavirüse karşı tedbir amaçlı çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Uluslararası standartlara uygun şekilde üretilen cerrahi maske, KBRN maskesi, N95 maske ve operasyonlarda kullanılan gaz maskelerinde son teknoloji kullanılıyor. Ayrıca MKEK tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla çok kısa bir sürede üretilen mekanik solunum cihazı 'Sahra'nın mayıs ayı içerisinde seri üretimine geçirilmesi planlanıyor.

MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere, koronavirüs ile mücadelede MKEK'nin yeri ve üretimler hakkında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm kurumlarda olduğu gibi MKEK'nin de Covid-19 ile mücadelede üzerine düşeni yaptığını, yapmaya da devam edeceğini aktardı.

'MKEK 7 Gün 24 Saat Çalışıyor'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla koruyucu sağlık malzemesi üretiminde 7 gün 24 saat çalıştıklarını söyleyen Akdere, kendi ürettikleri tezgahlarla üretim kapasitelerinin yüzde 100 arttığını ifade etti.

'Tıbbi Maske Üretiminde 10 Milyona Ulaşıldı'

Akdere, Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bez maske üretiminin 10 milyona ulaştığını belirterek, "MKEK olarak cerrahi maske diye bilinen bez maskeden, haftada 6,5 milyon adet üretiyoruz. Askeri dikimevlerimiz ile birlikte Milli Savunma Bakanlığımızın haftalık bez maske üretimi 10 milyon adete ulaştı. İhtiyaç halinde bu kapasiteyi daha da arttırabilecek imkana sahibiz" dedi.

'Maske Dışında Diğer Koruyucu Tıbbi Ürünler de Üretiliyor'

MKEK bünysesin sadece maske üretimi değil, dezenfektan, koruyucu siperlik ve tulum ürettiklerinin altını çizen Akdere, 334 bin 825 tulum, 33 bin 210 koruyucu gözlük, 377 bin 100 koruyucu eldiven ve 41 bin 400 litre dezenfektan ürettiklerini söyledi. Akdere, "Yerli solunum cihazı Sahra Mayıs ayı içerisinde seri üretime geçecek ve haftalık 500 adet üretilebilecek" dedi.

Solunum cihazı Sahra'nın sertifikasyon çalışmalarını ilerleyen haftalarda tamamlamak istediklerini belirten Akdere, "Başta kahraman Mehmetçiğimizin ihtiyaçları olmak üzere Sağlık Bakanlığı ile dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretime geçmeyi hedefliyoruz. Solunum cihazımızın seri üretimine gelecek ayın içinde geçmeyi planlıyoruz. Haftalık 500 adet üretebilecek altyapıyı sağladık" diye konuştu.

'Sahra Türk Mühendisler Tarafından Üretildi'

Tasarımdan yazılımına kadar tamamen Türk mühendisleri tarafından üretilen Sahra, solunum problemi yaşayan ve ağırlaşan bir koronavirüs hastasına temel solunum desteği sağlayacak ve solunum problemi yaşayan diğer hastalar için de kullanılabilecek. Aynı zamanda Sahra, salgın hastalıklar ile mücadelede kurulacak sağlık ve bakım üniteleri, hastaneler, askeriyelerde bulunan sağlık birimleri, sahra hastaneleri, acil servis yoğun bakımları, ambulans ve evlerde kullanılabilecek.