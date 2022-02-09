Solution Challange Incubation Program, 11 Şubat’ta Başlıyor

Google tarafından desteklenen ve dünya çapında girişimcilerin ortaya çıkmasını hedefleyen Solution Challange Incubation Program, 11 Şubat tarihinde başlıyor.

Geçtiğimiz yıl ilk kez ülkemizde düzenlenen ve etkinlikteki katılımcıların Google’ın global yarışmasında ülkemizi temsil ettiği Solution Challange Incubation Program, bu yıl da yine katılımcılara kapılarını açıyor.

Bu yıl düzenlenecek olan programın ana odak noktası ise 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik katma değerli sosyal girişimlerin ortaya çıkması olacak. 11 Şubat tarihinde başlayacak olan Hackathon’larda başarılı olan katılımcılar, programın son aşamasında ön hızlandırmaya kabul edilecekler.

Birçok alanda Hackathon düzenlenecek

11-13 Şubat tarihleri arasında 'Flutter', 18-20 Şubat arasında 'People', 25-27 Şubat arasında 'Prosperity & Peace' ve 4-6 Mart tarihleri arasında 'Planet' başlıklarıyla düzenlenecek olan Hackathon’larda dereceye giren girişimciler, 13-31 Mart tarihleri arasında yapılacak ön hızlandırma programında ise, pazarlama ve satış, finans, yatırım ve stratejik yönetim süreçleri gibi konular hakkında 4 haftalık çevrimiçi bir eğitim hakkı kazanacak.

Ayrıca katılımcılara haftalık eğitim içerikleri, sektördeki uzman isimlerin katılacağı webinar yayınları ve networking etkinleri de sunulacak.

Eğer girişimcilik odaklı bu programa katılmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanarak hem SCIP programı hakkında daha fazla bilgi edinebilir hem de başvuru yapabilirsiniz.