İnternetteki Varlığınızı Tek Bir QR Koda Sığdıran Platform

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla hayatımıza giren sosyal medya platformlarını, bugün kontrol etmek hayli zor. Özellikle de sosyal medya hesaplarını paylaşmak ve daha çok kişiye ulaşmak isteyen kullanıcıların omzuna, hayli büyük bir yük biniyor. Sometity olarak isimlendirilen bir proje ise ücretsiz olarak dijital kimliğinizi oluşturuyor ve bunları kolaylıkla paylaşmanızı sağlıyor.

Akıllı telefon, internet ve bilgisayar kullanımı her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. Tüketiciler, zamanlarının büyük bir bölümünü akıllı telefonlarıyla geçiriyorlar ve gerek yapmaları gereken işlerini gerekse biraz kafa dağıtmak için sosyal medya platformlarını kullanıyorlar. Bugün neredeyse herkes, en az bir sosyal medya platformunu aktif olarak kullanıyor.

Sosyal medya platformlarının çokluğu, hesapların takibinin yapılmasını zorlaştırıyor olabilir. Eğer bir de sosyal medya üzerinden çeşitli işler yürütmeye çalışıyorsanız ve sosyal medya hesaplarınızı başkalarıyla paylaşmanız gerekiyorsa işler daha da çıkmaza giriyor olabilir. Sometity isimli yeni bir proje, tüm sosyal medya hesaplarınızı bir arada tutmaya yarıyor.

Sometity, sosyal medya hesaplarınıza ait bağlantıları bir arada tutmanıza yardımcı olan Türkiye merkezli bir platform. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bu platforma üye olduktan sonra yapmanız gereken tek şey ise sosyal medya platformlarına ait bağlantılarınızı sisteme tanımlamak.

Sometity ekibi, hayata geçirdikleri projeyi “Sosyal Medya Kartı” olarak isimlendiriyor. Aslına bakacak olursak bunun doğru bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Sometity’nin, fiziksel kartvizitlerin dijitalleşmiş hali olduğunu söyleyebiliriz. Bilgilerinizi sisteme girdikten sonra insanlar, sizlere ulaşmak istedikleri takdirde kolaylıkla bulabiliyorlar.

Sometity’nin dikkate değer yanlarından bir tanesi, karekodlar oluşturabiliyor olması. Sometity hesabı olan kullanıcılar, bu karekodları paylaştıkları takdirde kendisini diğer platformlarda da bulmak isteyen kullanıcılar, bu işlemi saniyeler içerisinde gerçekleştirebiliyorlar. Özellikle de sosyal medyada daha çok kişiye ulaşmak isteyen kullanıcılar, Sometity’den fazlasıyla yararlanabilecekler gibi görünüyor.

Webtekno’nun örnek kurumsal kimliği şu şekilde görünüyor

Sometity tarafından oluşturulmuş olan bir kurumsal kimliğiniz oluştuktan sonra, bu kimliği resmi internet sitenizde ya da herhangi bir sosyal medya platformunda kolaylıkla paylaşabiliyorsunuz. Yapacağınız paylaşımın ardından takipçileriniz, sizleri diğer platformlarda da rahatlıkla bulabiliyorlar. Böylelikle hem sizin adınıza oluşturulabilecek sahte hesapların takip edilmesinin de önüne geçebiliyorsunuz.

Eğer sizler de Sometity ailesi ile tanışmak ve daha detaylı bilgi almak isterseniz, burada bulunan bağlantıya erişebilirsiniz. Sometity’nin tamamen ücretsiz bir hizmet olduğunu bir kez daha hatırlatarak, haberimizi noktalayalım.