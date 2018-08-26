Altın dönemini yaşayan teknolojinin hayatımıza soktuğu, duyduğumuzda sanki çok daha uzun süredir hayatımızdaymış gibi gelen 10 teknolojik geliştirme ve uygulama.

2000’li yıllarından başından itibaren teknoloji hızlı gelişimini, her geçen sene biraz daha arttırarak takip edilmesi zor bir seviyeye çekti. Her geçen sene yeni bir teknoloji ve sosyal medya uygulaması hayatlarımıza giriyor, oldukça hızlı bir şekilde yaşamımıza adapte olmayı başarıyor. Böylesine hızlı bir gelişim ister istemez bir alışkanlığa dönüşüyor ve sanki hep elimizin altındaymış izlenimi bırakıyor.

Sizler için bu yazımızda son 10 yıla damgasını vurmuş ve aniden hayatlarımıza girmiş 10 teknolojik ürün ve uygulamayı masaya yatırıyoruz.

iPad

2010 yılında Steve Jobs’un sunumu ile hayatlarımıza giren Apple harikası, dönem itibariyle “ Sahip olabileceğiniz en iyi internet aracı.” olarak tanıtılmış, dizüstü bilgisayar ve akıllı telefonun çok daha işlevsel bir ara formu olarak lanse edilmişti. Apple günümüzde de bu ürüne dair yeni cihazları kullanıcılar ile buluşturmaya devam ediyor.

Google Chrome

2008 yılında hizmete sunulan Google Chrome basit ve anlaşılır arayüzü ile hızlı ve konforlu bir hizmet vermeye devame diyor. Dönem itibariyle eski Google CEO’su Sundar Pichai: “Klasik Google ana sayfası gibi Chrome da basit ve hızlı, siz nereye gitmek isterseniz sizi doğrudan oraya götürüyor.” açıklaması ile söz konusu tarayıcıyı güzel bir şekilde betimlemişti.

Instagram

2010 yılı itibariyle hizmetimize sunulan ve her sene kendini daha da geliştirmesiyle sosyal medyadaki birçok platformun önüne geçen Instagram çalışmalarının meyvelerini toplamaya devam ediyor. Günümüzde halen altın dönemini yaşayan başarılı uygulama, Facebook CEO’su Mark Zukerberg’in 1 milyar dolarlık teklifi sonucu, Facebook’un himayesi altına girdi. Yaklaşık 1 milyar kullanıcısı bulunan Instagram, vizyonlu bakış açısı ile daha uzun süre hayatlarımızda yer edeceğe benziyor.

Spotify

İsveç’in Stockholm kentinde 2005 yılına dair küçük bir girişim olarak başlayan proje, günden güne gelişerek birçok internet kullanıcısı için vazgeçilmez bir müzik dinleme platformuna dönüşmeyi başardı. Verdiği kaliteli hizmeti sürekli olarak geliştiren ve zaman geçtikçe ücretsiz kullanıcılarına da gönlünü kazanan Spotify, 2007 yılındaki ilk beta versiyonundan bu yana çığ gibi büyüyerek 170 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı.

Oculus

Temelleri Kaliforniyalı 19 yaşında bir genç tarafından atılan Oculus, 2012 yılında Kickstarter adlı yaratıcı insanları destekleyen bir platform kapsamında 2.5 milyon dolarlık dev bir desteği arkasına alarak sanal gerçekliğe dair oldukça başarılı bir adım attı. 2014 yılında Facebook tarafından satın alınan teknoloji bugün hala gelişmeye ve başarı basamaklarına tırmanmaya devam ediyor.

Kickstarter

Temelleri oldukça masum bir şekilde atılan Kickstarter projesi, ilk olarak Perry Chen’in sevdiği müzisyenleri New Orleans’ta düzenlenen bir Caz festivaline davet etmesi amacıyla oluşturuldu. Bu girişim için Grace Jones tişörtleri satışa çıkaran Chen, o dönem gerekli ücreti toplayamasa da kısa zamanda bir fenomen haline gelerek, 3.8 milyar dolarlık para trafiği bulunan bir bağış sitesinin ilk adımlarını o gün attı. Kickstarter, bugün hala pek çok yaratıcı insana ihtiyacı olan fonu sağlamaya ve bu kişileri dünyaya tanıtmaya devam ediyor.

Akıllı Telefonlarda Kullanılabilir GPS Teknolojisi

Geçmişi 1978 yılına dayanan Amerikan GPS teknolojisi, 2009 yılında öncelikle olarak Apple’ın girişimi ile akıllı telefonlara ulaşmış, daha sonra Android platformuna da hızlı bir giriş yapmayı başarmıştı.

UBER

2009 yılının mart ayında UberCab adlı yalnızca siyah arabaların bulunduğu konsept bir servis olarak geliştirilen proje, bugün dünya devi bir platform haline gelmeyi başardı. Son dönemde birçok ülkede çeşitli skandallarla zayıflatılan Uber, 62 milyar dolarlık değeriyle hala iddiasını ve popülerliğini koruyor.

Whatsapp

Bizlere adeta kısa mesajın (SMS) ne olduğunu unutturan ve olmasaydı ne yapardık diye düşündüren Whatsapp, daha fikir aşamasındayken değeri anlaşılmış ve depodan bozma bir ofiste geliştirilmişti. SMS’in ücretli olduğu ülkelerde kulaktan kulağa duyularak durdurulamaz bir hızla büyüyen Whatsapp, diğer birçok gelecek vadeden firma gibi Facebook CEO’su Mark Zuckerberg tarafından satın alındı.

4G

Yalnızca 7 yıldır hayatlarımızda olan 4G teknolojisi, 3G’nin kalitesini bir gömlek daha arttırarak çağımıza yakışır bir mobil internet hızını hizmetimize sokmayı başardı. Mart 2010’da piyasaya sunulan hizmet ilk olarak Samsung tarafından desteklendi. 4G’nin iPhone ile buluşmasıysa 2 yıl sürdü. İlk 4G’li iPhone, 2012 yılında iPhone 5 olarak sunuldu.