2019 yılının son gününe girmek üzereyiz ve 2010'lu yıllara artık veda ediyoruz. Son 10 yıllık süreç içerisinde yaşanan 3 büyük olay da Avrupa'nın teknoloji alanındaki konumunu adeta yeniden şekillendirdi. Gelin bu olaylara yakından bakalım.

Teknoloji alanında düzenli yol kat etmek için geçmişte başarılı olan şirketlerden yardım almak oldukça önemli. Bu alanda yeterli kaynağa sahip olmayan Avrupalı teknoloji girişimcileri de 10 sene kadar önce bu alanda başarılı olmakta zorluk yaşıyordu.

2010’dan bu yana yaşanan 3 büyük gelişme sayesinde Avrupalı teknoloji girişimcilerine umut ışığı yakılmış oldu. İşte Avrupa'da teknolojiyi yeniden şekillendiren 3 büyük gelişme.

1. Ekonomik kriz:

Yaşanan ekonomik kriz, makroekonomik seviyede Avrupa Merkez Bankası'nın ciddi tepki vermesine sebep oldu ve bu da ekonomide büyük bir sermaye hareketliliğine yol açtı. Bu sermaye hareketliliği, büyük bir oranda hükûmetlerin finansal harcamalarına ve emlak alanına yöneldi. Çin, İsrail ve Silikon Vadisi’ne yönelen para akışı da Avrupa’daki girişimcilerin başarı şansını büyük bir oranda azalttı fakat girişimciler, yine de bu sıkıntılı duruma ayak uydurmayı başardı ve ekonomik krizden en az zararla ayrıldı.

2. Çin teknolojisindeki patlama:

Avrupa’nın teknoloji alanında büyüme kaydetmesine katkı sağlayan bir etmen de Çin’in teknoloji alanında çığır açması oldu. 2010 yılının başında oldukça az insan Çin’deki teknoloji hareketliliğinden haberdardı fakat 2014 yılında Alibaba’nın popüler hâle gelmesiyle birlikte bütün dünya, Çin’in teknoloji alanında bir dev olmaya hazırlandığından haberdar hâle geldi. Çin’in gösterdiği bu gelişim sayesinde Avrupalı girişimciler de teknoloji alanında başarılı olmak için kıtasal bir büyüklüğe sahip olmanın gerekmediğini anladı.

3. Techlash:

Yakın bir zamanda türetilen ‘techlash’ terimi; teknoloji karşıtı tepki anlamına geliyor. Bu gelişmenin Avrupa teknolojisinin gelişim sürecindeki yeri pek de bariz olmayabilir. Techlash, Avrupalı teknoloji şirketlerinin batmasını isteyen bütün hükûmetler için büyük bir fırsat yarattı fakat tıpkı Çin’in yükselişi gibi techlash, Avrupalı girişimciler için hedef kitlesi oluşturma ve belirledikleri alanda olabildiğince fazla başarı elde etme imkânı yarattı.

2010 yılından bugüne yaşanan bu üç büyük gelişme, Avrupalı teknoloji şirketleri için başarıya giden yolu aydınlattı. Elbette başarı hiçbir zaman kesin değil ve bu yolda ilerlemek için detaylı hazırlanmış planlara ihtiyaç duyuluyor fakat Avrupa teknolojisinin 2020 yılına 2010 yılından çok daha parlak başlayacağını söyleyebiliriz.