Son 20 Yılda 8 Kuş Türünün Daha Soyu Tükendi

Bu yüzyılda soyu tükenen 8 kuştan 5'inin Güney Amerika kıtasına özgü türler olduğunu duyuran BirdLife, soy tükenmelerinin artık gitgide büyüyen bir dalga halinde kıtalara yayıldığına dikkat çekti.

Kuş yaşamını koruma örgütlerinin koalisyonu BirdLife International, yeni bir istatistik analizi yaparak, 21. yüzyılda 8 kuş türünün soyunun tükendiğini belirtti. Soyu tükenen türler arasında 'Rio' çizgi filmlerinin kahramanı olarak tüm dünyada gönülleri fetheden Brezilya'nın parlak mavi papağanı 'Spix’s macaw' da bulunuyor.

Tarihte soyu tükenen kuşların çoğunlukla küçük adalarda yaşayan türler olduklarına, bu türlerin insanlar tarafından aşırı avlanma veya başka bir türün istilasına uğrama sonucu ortadan kalktıklarına vurgu yapan BirdLife International, bu defa çok önemli bir değişimin söz konusu olduğuna dikkat çekti.

Orman Yoksa Yaşam da Yok

21. yüzyılda soyu tükenen 8 kuştan 5'inin Güney Amerika kıtasına mahsus türler olduğunu dile getiren BirdLife, yaşamını Brezilya'da sürdüren bu kuşların insanların ekonomik faaliyetleri sebebiyle Amazon ormanlarının yok olması ve doğal ortamlarının ortadan kalkması yüzünden dünya üzerinden silindiklerini kaydetti.

İnsanlar Yüzünden

Örgütün baş bilim insanı Stuart Butchart, gerçekleştirdikleri son araştırmaya göre; kıtalarda bir soy tükenmesi krizinin gelişmekte olduğunu, bunun doğal yaşam alanlarının insanlar tarafından yok edilmesinden kaynaklandığını ifade etti.

''İnsanlar soyu tükenen kuşlardan bahsettiklerinde, akıllarına dodo kuşu geliyor. Fakat günümüzde soyların tükenmesi sürüyor ve tırmanıyor'' diyen Butchart, şöyle devam etti:

''Tarihsel olarak kuş soylarının tükenmesi %90 oranında ücra adalardaki ufak popülasyonları vururdu. Ancak artık soy tükenmeleri gitgide büyüyen bir dalga halinde kıtalara yayılıyor, bu da sürdürülemez tarım, kanalizasyonun sulara karışması, ağaçların kesilmesi sonucu habitat kaybından kaynaklanıyor.''

Uluslararası Doğanın Korunması Birliği'nin (IUCN) bu seneki 'Kırmızı Liste' değerlendirmesine göre, dünyada 26.000'den fazla canlı türü tehdit altında.

6. Büyük Tükeniş Çağına Girildi Uyarısı

IUCN'nin ifade ettiği dünyanın 6. büyük tükeniş çağına girdiğine ilişkin endişeyi doğrulayan pek çok araştırma yayımlandı.

Bu yüzyılda soyu tükenen kuşlar arasında Brezilya'ya özgü parlak mavi makav (Spix’s macaw), gizemli ağaç avcısı (cryptic treehunter), Alagoas bölgesinin yaprak gözcüsü (Alagoas foliage-gleaner) ve 15 cm boyundaki Pernambuco bölgesinin serçe baykuşunun (Pernambuco pygmy-owl) olması dikkat çekiyor.

Arjantin, Uruguay ve Brezilya'da yaşayan mat mavi makav (glaucous macaw) da doğal alanı olan palmiye ormanlarının çiftçilik faaliyetleri için kesilmesiyle ortadan yok oldu.