Son 3 Yıl İçinde Steam'de En Fazla Oyuncuya Sahip Oyunlar

Dünyanın en büyük oyun platformu haline gelen Steam, yeni çıkan oyunlarla birlikte yapımcılar arasındaki rekabetin arenası haline geldi.

Steam, hemen hemen hepimizin oyun kütüphaneleri oluşturduğu, arkadaşlarıyla vakit geçirdiği yaygın bir platform haline geldi. Öyle ki oyunların günlük oyuncu oranları dudak uçuklatacak kadar çoğaldı. Bu haberimizde 2015'in başından 2018'in sonuna kadar olan, oyunların günlük oyuncu oranlarını göreceksiniz.

1 Ocak 2015

2015 yılının ilk günü Dota 2 adına oldukça verimli geçti. Günün lideri Dota 2, ardından onu takip eden Counter-Strike: Global Offensive'i neredeyse ikiye katlamış durumda. 1 Ocak 2015'teki çevrimiçi toplam Steam kullanıcısı sayısı 8.225.196 iken bu sayının 838.980'ini Dota 2 oluşturuyor. Listenin devamı ise şöyle:

Çevrimiçi toplam oyuncu sayısı: 8.225.196

Dota 2: 838.980

838.980 Counter-Strike: Global Offensive: 346.234

346.234 Team Fortress 2: 86.533

86.533 Football Manager 2015: 72.177

72.177 Garry's Mod: 61.335

1 Ocak 2016

1 Ocak 2015'in tam bir yıl sonrasına geldiğimizde Dota 2'nin liderliğini sürdürdüğünü görüyoruz. Fakat değişen bir şeyler var. Tam 1 yıl önce 346.234 günlük oyuncuya sahip olan Counter-Strike: Global Offensive, oyuncu sayısını ciddi miktarda artırarak 614.565 oyuncuya ulaşmış. Listenin ilk iki sırası değişmese de diğer sıralarda hareketlilik görülüyor. Kasım 2015'te çıkışını gerçekleştiren Fallout 4, 110.696 günlük oyuncuya listenin üçüncü sırasında yer edinmiş. Listenin devamı ise şöyle:

Çevrimiçi toplam oyuncu sayısı: 10.940.846

Dota 2: 928.548

928.548 Counter-Strike: Global Offensive: 614.565

614.565 Fallout 4: 110.696

110.696 Grand Theft Auto V: 85.816

85.816 Team Fortress 2: 74.490

1 Ocak 2017

1 Ocak 2017 yine Dota 2'nin liderliğiyle devam ediyor. Dota 2'nin ardından Counter-Strike: Global Offensive gelmeye devam ediyor ancak listenin devamındaki hareketlilik sürüyor. 2016'nın başında listenin üçüncü sırasında yer alan Fallout 4, 2017'ye geldiğimizde 15'inci sıraya kadar geriliyor. Yerini ise Grand Theft Auto V almış durumda.

Çevrimiçi toplam oyuncu sayısı: 12.756.114

Dota 2: 861.681

861.681 Counter-Strike: Global Offensive: 588.443

588.443 Grand Theft Auto V: 111.213

111.213 ARK: Survival Evolved: 67.691

67.691 Team Fortress 2: 68.008

1 Ocak 2018

2018'e girdiğimizde tüm dengeler değişiyor. 23 Mart 2017'de oyuncuların beğenisine sunulan PUBG, o günden itibaren listedeki yerini liderlikle koruyor. Geçtiğimiz yılların lideri Dota 2'nin oyuncu sayısı Counter-Strike: Global Offensive ile hemen hemen aynı duruma gelmiş. Listenin ilk 5'i şu şekilde:

Çevrimiçi toplam oyuncu sayısı: 16.732.040

PlayerUnknown's Battlegrounds: 2.930.137

2.930.137 Dota 2: 699.070

699.070 Counter-Strike: Global Offensive: 577.089

577.089 Grand Theft Auto V: 155.327

155.327 Tom Clancy's Rainbow Six Siege: 92.953

31 Aralık 2018

Geçtiğimiz yılın son günüyle listenin sonuna geliyoruz. Yılın başında liderliğini büyük bir farkla sürdüren PUBG, oyuncu sayısında ciddi bir düşüş yaşayarak 1.020.687'ye kadar gerilemiş. Listenin devamındaki Dota 2 ve Counter-Strike: Global Offensive'in oyuncu sayılarıysa birbirlerine yaklaşmaya devam ediyor.

Çevrimiçi toplam oyuncu sayısı: 16.966.739

PlayerUnknown's Battlegrounds: 1.020.687

1.020.687 Dota 2: 660.586

660.586 Counter-Strike: Global Offensive: 625.978

625.978 Tom Clancy's Rainbow Six Siege: 123.513

123.513 Grand Theft Auto V: 115.417

Yıllar boyunca liderliğini sürdüren Dota 2'nin PUBG'nin gelişiyle birlikte listede gerilediğini görmek çok da şaşırtıcı olmadı. Electronic Arts'ın yeni oyunu Apex Legends'ın piyasaya sürülmesinin ardından PUBG'nin oyuncu sayısı ciddi miktarda düşüş yaşadı. Bu süreç içerisinde oyuncu sayısını en istikrarlı şekilde koruyan oyun ise Counter-Strike: Global Offensive oldu.

İçinde bulunduğumuz yılın ilerleyen dönemlerinde listenin en güncel halini sizlerle paylaşacağız. Bu ve bu gibi gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takip edebilirsiniz.