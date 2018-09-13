Güvenli Addedilen Plastiklerin de Tehlikeli Olduğu Açıklandı

Son yıllarda plastik kullanımı konusunda hem çevresel faktörler sebebiyle hem de insan sağlığında yarattığı risklerden ötürü bir tür bilinçlenme başlamıştı.

Plastiğin insan vücuduna, doğaya ve hayvanlara pek çok zararı olduğunu uzun zamandır biliyoruz ve bu konuda pek çok bilinçlendirme çalışması yapıldı. Seneler önce ise kimi plastikler 'tehlikeli kimyasallardan arındırılmış ve sağlığa zararı yok edilmiş' olarak anılmaya başladı. Ancak son araştırmalara göre plastik için yapılan bu tanımlama çok da gerçekçi değil.

Washington Devlet Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Patricia Hunt, uzun süredir plastik ve kimyasallar üzerine çalışıyor. 1999 senesinde, plastiklerin içerisinde bulunan Bisfenol A isimli bileşiğin kansere, hormonal bozukluklara ve çeşitli sağlık sorunlarına sebep olduğunu keşfetmişti. Sonrasında bu bileşenin yerine plastiklere alternatif kimyasallar eklenmeye başladı ancak Hunt'un son araştırmasına göre eklenen yeni kimyasal bileşenler de benzer etkileri gösteriyor.

Hunt ve ekibi, plastik üreticilerinin çok daha sıkı denetlenmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü bu kimyasallar özellikle hormonlara, spermlere ve yumurtalıklara zarar veriyor. Etkinin gözlemlendiği laboratuvar farelerinin tamamında aynı etkilere rastlanmasa da ekip, insan bünyesinin de farklı şekillerde de olsa bu kimyasal bileşenlerden etkileneceğini söylüyor.

Bir yandan da plastik kullanımının doğaya verdiği zararı düşünecek olursak, bu konuda daha fazla bilinçlenmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde vücudumuz için oluşturduğu riski de göz önünde bulundurmalıyız. Bu noktada da bireysel olarak plastik kullanımını azaltmak iyi bir adım olsa da asıl görev plastik üreticilerine kalıyor.