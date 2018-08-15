Birkaç ay önce piyasa değerindeki yüzde 4'lük artışla neredeyse Disney'i geçecek olan Netflix, değer kaybetmeye başladı. Yılın çeyrek raporuna göre hisseleri giderek düşen Netflix, 3 ay içinde en düşük değerleri gördü.

Film – dizi yapımcısı ve dağıtımcısı Netflix, 2018 çeyreğine dair maddi raporu açıkladı. Netflix, Çarşamba günü yüzde 4.89’a kadar gerileyerek, hisseleri 321 dolara kadar geriledi. Üç aydan uzun süredir bu kadar büyük bir düşüş yaşamayan şirket, karamsar bir piyasanın içinde yer alıyor.

Tecent’in 13 yıl sonra ilk kez karının düşmesinin ardından Netflix’te aynı piyasanın içinde değer kaybetmeye devam ediyor. Netflix, 16 Temmuz’daki raporundan beri hisselerini baskı altında tutuyor. Wall Street analistlerinin beklediği 3.94 milyar dolarlık satış ve 6.3 milyon abone sayısına ulaşamayan Netflix, 3,91 milyon dolarlık satış yaptı ve 5.1 milyon abone ile beklenenin gerisinde kaldı.

Wedbush analisti Michael Pachter, Netflix’in düşüşünü durdurmak için fiyatlarını arttırması gerektiğini belirtti. Pachter, abone olmak için verilen 10.99 doların (65.67 TL), aylık 20 dolara (119.52 TL) çıkartılması gerektiğini söyledi. Bu çözüm tercih edilirse, aylık ödenen ücretin iki katına çıkmasını Netflix aboneleri nasıl karşılar bilinmez ancak bu düşüş, Netflix’e radikal kararlar aldıracak gibi görünüyor. Netflix'in piyasadaki hareketlerini buraya tıklayarak takip edebilirsiniz.