Çinli gümrük yetkililerinin bulduğu “düzensizlikler” nedeniyle Tesla Model 3’ler, Çin’de gümrükte kaldı. Çinli yetkililer, Model 3’lerin gümrükten geçmesine izin vermezken satılmalarını ve kullanılmalarını da yasakladı.

Tesla’nın Çin’e gönderdiği 1600 adet Tesla Model 3’ün sahipleri, araçlarına ulaşmak için bir süre daha beklemek zorundalar. Görünüşe göre araçlar Çin’in şartlarına uygun değil.

Çinli yetkililerin yaptıkları açıklamalara göre araçlar gümrükte takılıp kalmış durumda. Araçlarda bulunan “çeşitli düzensizlikler” nedeniyle araçların ülke içine girişi engellendi. Bazı araçların, Çin pazarı için gerekli olan ürün etiketlerine sahip olmadıkları belirtildi. Bazı araçların fren sıvısı tanklarında Çince etiketler olmadığını, bazı araçların da gösterilen motor kapasitesi ile gerçek kapasitesi arasında farklar olduğu belirtildi.

Tesla henüz bu konuda bir açıklama yapmadı fakat Çinli gazetecilere göre firma, yazıcılardaki ayarların hatalı olduğunu söyledi.

Tesla, Çin’deki satışlarını arttırmayı amaçlıyor. Çinli tüketiciler için en ucuz araçlarını bu ay satışa sunacak olan firma, açıklamasını yapmak için bir süre beklemek durumunda kalacak.

Bunun dışında, ülke içindeki daha önceden gelen Tesla Model 3’ler de trafiğe çıkamayacak. İncelenecek olan araçlarda benzer sorunlar çıkarsa onlar da trafikten men edilecek.

Tesla genel olarak Çin ile iyi ilişkileri olan ve Çin’de 2 milyar dolarlık bir Gigafactory inşa eden bir firma. Bu hareketin sebebi olarak ise Tesla’nın ticaret savaşından kaçınmak istemesi gösterilmişti.

Tesla Model 3, Çin’de defalarca indirim gördü ve fiyatı 74 bin dolara kadar geriledi.