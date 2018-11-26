Son Dakika: LGS Sınav Tarihi ve Değişen Sınav Süresi

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında hazırlanan sınavın süresini, tarihini ve soru sayısını açıkladı.

MEB yetkilileri, 2018/2019 eğitim-öğretim yılının sonunda yapılacak sınavla ilgili bilgileri açıkladı. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran 2019'da gerçekleştirilecek.

İlk oturumda gerçekleştirilecek sınavda herhangi bir soru sayısı ve ders dağılımı değişikliği yapılmazken, aynı gün gerçekleştirilecek 2. oturumda değişiklikler var. Milli Eğitim Bakanlığı, sayısal sınav oturumunun süresini 20 dakika uzatmaya karar verdi. Buna göre ilk oturum sözel alan ve 75 dakika, ikinci oturum sayısal alan 40 soru ve 80 dakika olarak belirlendi.

Son olarak, geçtiğimiz günlerde düzenlenecek olan sınava yönelik iki örnek soru kitapçığının yayınladığını anımsatalım. Kitapçıklar incelemek isteyenler buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilir.