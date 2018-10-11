Son Dakika: Soyuz Roketi'nin Kalkışında Arıza

Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir kozmonot ve bir astronot götürmek amacıyla kullanılacak olan Soyuz roketi, fırlatma esnasında arıza yaptı.

Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA'dan astronot Nick Hague'u taşıyan Soyuz, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden kalktıktan sonra arızalandı.

Roketten paraşütle kaçmayı başaran Ovçinin ve Hague'a ulaşan sağlık ekiplerinden yapılan açıklamada, her ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Fırlatıldıktan sonra düşen roketteki arızanın, taşıyıcı kısmında gerçekleştiği öğrenildi. Rusya ise bu olayın ardından tüm insanlı uzay faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

NASA ise attığı tweet ile arıza sonrasında genel merkezdeki durumu paylaştığı bir video yayınladı.