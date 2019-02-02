Son zamanlarda neredeyse hepimizin bir şekilde karşılaştığı çiğ köfteci Ali Usta, son yaptığı hareketin ardından sosyal medyada büyük bir tepki topladı.

Sokakta gitar çalıp şarkı söyleyen çocuklara saldıran çiğ köfteci Ali Usta, akıllarda büyük soru işaretleri oluşturdu. Sosyal medyada asabiliği ve hızlı sinirlenmesiyle ünlenmiş olan çiğ köftecinin dükkanının yakınlarındaki gençlere saldırması ve vurmasıysa görenleri hayrete düşürdü.

Gençleri kovan, kovalayan ve hakaret eden çiğ köfteci sosyal medyada da büyük tepki topladı.

Yalnızca dükkanının önünde gitar çalıp şarkı söyledikleri için gençlere şiddet uygulayan çiğ köfteciye sosyal medya üzerinden gelen tepkiler ise şu şekilde oldu:

Ali Usta’ya olan tepkiler büyümeye devam ediyor. Siz de olay hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.