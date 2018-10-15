Son Japon Mucizesi: Merdivenlere Tırmanabilen Robot Yılan

Robot teknolojileri bazen korkutucu olabiliyor. Boston Dynamics'in taklalar atıp parkur yapan robotları sağduyulu insanları korkutmuş olabilir, ancak bu seferki robotun özellikleri arasında daha fazlası var.

Robotlar, son dönemde biraz korkutucu olmaya başladı. Boston Dynamics'in robot testlerini Terminatör şakalarıyla geçiştirdik, ancak bu sefer durum biraz daha korkutucu. Merdiven çıkabilen robotlarımız Japon menşeili.

Kyoto Üniversitesi ve Elektro-İletişim Üniversitesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği proje, 2019 IEEE/RJS Uluslararası Akıllı Robotolar ve Sistemler Kongresi'nde tanıtıldı. Konferansın sloganı da "Robotik Bir Topluma Doğru" olarak belirlenmişti.

Robot yılanın esas amacı insanları korkutmaya çalışmak falan değil tabii ki. Deprem, tsunami gibi felaketlerde insanların ulaşamayacağı yerlere ulaşmak, enkazda arama kurtarma çalışmalarına destek vermek gibi gayet mantıklı ve insani amaçları var.