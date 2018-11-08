iPhone X'dan sonra akıllı telefon dünyasının bir numaralı gündemi olan çentiğe daha fazla kayıtsız kalamayan Samsung, yeni dönemde çentik furyasına katılıyor.

Her ne kadar piyasadaki trende uzun süre direnmiş olsa da Samsung, en sonunda daha fazla ısrar etmeyerek çentikli ekranlara geçiş yapıyor. Yeni nesil 'Infinity Display' ekranlarda -her ne kadar Samsung böyle adlandırmasa da- çentik olacak.

Dün gerçekleştirilen geliştirici konferansında, oldukça şık görünmesi beklenen yeni ekranlar tanıtıldı. Infinity U, Infinity-V ve Infinity-O'nun her biri, isimlerini ekranın üstündeki çentiğin şeklinden alıyor. Burada Samsung hem zekice hem de akılda kalıcı bir formül bulmuş diyebiliriz.

Açıkçası yeni nesilde böyle bir yol seçtiği için Samsung'a kızanlar olacaktır, bunu tahmin edebiliyoruz. Özellikle Apple ile deli gibi dalga geçtiği çentik reklamlarından sonra...

Bir gerçeği yinelemek lazım: Eğer ince çerçeveli ve ekran/gövde oranı yüksek bir telefon tasarlamak istiyorsanız şu an en mantıklı yöntem halen çentik... Yine de sürekli belirttiğimiz gibi; ekrana gömülü kameralarla tarih olacak bir inovasyondan söz ediyoruz. Bakalım Samsung'un bu teknolojiyi kullanan akıllı telefonları beğeni kazanabilecek mi.