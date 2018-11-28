Katlanabilir telefonlardan cep telefonu üreticilerinin beklentileri yüksek. Rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen firmaların tasarımları birer ikişer ortaya çıkıyor. Son olarak LG’nin patentleri ortaya çıktı.

Katlanabilir telefon pazarı, henüz keşfedilmemiş bir alan. Bu nedenle telefon üreticileri çeşitli tasarım fikirleri ortaya atıyorlar. LG’nin son patenti ise dikkate değer bir çalışmayı gözler önüne seriyor.

Patente göre ekran kenarlardan kıvrılabiliyor ve ekran, telefona manyetik şekilde tutturulmuş durumda. Ekran açıldığında tablet kullanımına benzer bir kullanım sağlıyor, katlandığında ise görünmeyen kısım kapanıyor.

Bu tasarım üretime geçirilirse ismi Flex, Bendi ya da Foldi olacak. LG’nin yakın zaman önce haklarını aldığı üç isim bunlardı.