Tesla'nın Çalışanlarına Yolladığı E-Posta Ortaya Çıktı

Tesla’nın son zamanlarda basına çıkan sızıntılarının ardından çalışanlarına yolladığı e-posta ortaya çıktı.

Tesla firması son zamanlarda basına sızdırılan bilgilerden yana sorunlar yaşıyordu. Bu bilgiler içerisinde şirketin ticari sır ve fikir hakkı altındaki bilgiler olarak adlandırdığı bilgiler de bulunduğu için Tesla, olaya bir çeşit bildirge paylaşarak müdahale etti. Başarılı teknoloji firması, çalışanlarına sert ve net bir e-posta yollayarak bundan sonraki hareketlerinin belirli sonuçlar getireceğini belirtti.

CNBC’nin haberine göre e-postanın doğruluğu, kimliğini açıklamak istemeyen çalışanlar tarafından doğrulandı. E-postanın tam haliyse şu şekilde oldu:

Konu: Lütfen Okuyun - Gizlilik Hatırlatması

Haberleri okuyorsanız Tesla’ya karşı ciddi bir ilgi olduğunun da farkındasınızdır. Başarımızın bir sonucu olarak başarısızlığımızı görmek için elinden gelen her şeyi yapacak insanları görmeye devam edeceğiz. Bu, kendi çıkarları için tescilli bilgilerimize ulaşmak isteyen insanları da içeriyor. Bu kişiler Tesla çalışanlarını kişisel ağlardan ya da LinkedIn, Facebook ya da Twitter gibi mecralardan da takip ediyor. Bahsi geçen kişilerin bulunduğu ‘ricalar’ yalnızca şirketimize zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda yasal olmadıkları için sizin ve meslektaşlarınızın gerek işinden olmaları gerekse cezai işlemler gibi risklerle karşı karşıya kalmaları gibi riskleri barındırıyor.

Bir işveren ve hissedar olarak her gün teknolojiyi kullanan ve üreten kişilerin, hepimizin, bu bilgilerin güvenliği konusunda sorumluluklarımız bulunuyor.

Bir kişi Tesla’ya katıldığı zaman aynı zamanda Tesla’nın gizli ve tescilli bilgilerini ‘paylaşmamayı, açığa vurmamayı, kullanmamayı ve ifşa etmemeyi’ de kabul etmiştir. Tesla, tecilli iş bilgilerini uygunsuz şekilde sızdıran ya da gizlilik zorunluluklarını kabul edip bunun dışında hareket eden herkese karşı bir süreç başlatacaktır. Bu süreçler çalışanın işinin sonlandırılmasını, oluşan hasarların karşılanması talebini hatta hukuki süreçleri kapsar. Eğer ‘Gizlilik Sözleşmesi’nin bir kopyasını istiyorsanız lütfen insan kaynaklarınıza e-posta gönderin.

(İnsan kaynaklarının e-postası verilmiş)

Sosyal medya üzerinden sizden bilgi ‘rica edenler’le karşılaşırsanız cevap vermeyin ve lütfen direkt olarak (güvenlik e-postası verilmiş) adresine bildirin.

Güvenlik ekibimiz yapılması gereken başka bir eylemin olup olmadığına karar verecektir.

Bilgi sızdıran herkesin bunu bilinçli bir şekilde ya da firmaya zarar vermek amacıyla yapmadığının farkındayız. Bu noktada sizlerden üzerine çalıştığınız işin son derece hassas olduğunu ve buradaki bilgileri arkadaşlarınızla, ailenizle ya da bu organizasyon dışındaki kişilerle paylaşmamanız gerektiğini hatırlamanızı istiyoruz.

Sizin ya da ekibinizin, fikir hakkını ve ticari sırları nasıl koruyacağınızı anlatan bir eğitimden fayda sağlayabileceğinizi düşünüyorsanız lütfen (güvenlik e-postası verilmiş) adresiyle iletişime geçin.

Kabul edilemez davranışları, yasa dışı ifşaları ya da fikir hakkı hırsızlığı konularını ne gibi davranışların oluşturduğu konusunda emin değilseniz aşağıda bu konulara ilişkin yaşadığımız olaylar ve sonuçları bulunmaktadır:

* Bu ay bir çalışan, bir iç toplantının içeri arama bilgilerini sosyal medyada paylaştı. Çalışanın kimliği tespit edildi ve ertesi gün işine son verildi.

* Geçtiğimiz ay eski bir çalışana karşı bir yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edilen bir dava açıldı. Eski çalışan, Tesla etki alanında bulunan ticari sırları kendi kişisel hesabına aktardı ve bu bilgileri yaymakla firmayı tehdit etti.

* Eski bir çalışan, Tesla’nın fikir hakkı bulunan bilgilerini kişisel iCloud hesabına atarak firmayı, rakip bir firmaya katılmak üzere terk etti. Tesla, çalışana karşı ticari sırları çalması konusunda bir dava açtı.

* Tesla, eski çalışanlarına ve rakip bir firmaya, tescilli bilgileri ve ticari sırları çalarak rakip firmanın büyük mağazacılık, lojistik ve envanter kontrolü operasyonu konusunda hiçbir emek sarf etmeden öne geçmesini sağladıkları için dava açtı.

* Bir çalışanın, Ocak ayında ürün numaralarının da içinde bulunduğu gizli bilgileri gazetecilerle Twitter üzerinden paylaştığı tespit edildi. Çalışanın Gizlilik Sözleşmesi ve Tesla’nın İletişim politikasını ihlal etmesi sebebiyle işine son verildi.

Şirket politikaları dahilinde ilerleyiş şeklimizi ve paylaşma anlayışımızı şereflendirip devam ettirmek tüm çalışanlarımızın sorumluluğu dahilindedir. Aksi takdirde meslektaşlarınıza, misyonumuza ve her gün yaptığınız özverili işe zarar vermiş olursunuz. Tesla’nın misyonunu ilerletmek ve geliştirmek için farkındalığı sağlayıp, değerli işinizi koruyarak kendi üzerinize düşeni yaptığınız için teşekkür ederiz.

Tesla cephesinden olaya baktığımız zaman belirtilen sızıntıların şirketi ciddi anlamda gerilettiğini söyleyebiliriz. Tesla’nın şu anda 42 milyar dolarlık bir firma olduğu da göz önünde bulundurulduğunda şirketin aldığı bu önlemin ciddiyeti de ortaya çıkıyor.

Son olarak Tesla’nın son çeyrekte 702,1 milyon dolar kaybettiğini de hatırlatmakta yarar var.