PS4 Pro'lardaki Uçak Gürültüsünde Çalışma Sorunu Çözülüyor

2016 yılının Eylül ayında piyasaya çıkan PS4 Pro, o günden beri çözülemeyen gürültülü çalışma sorununa en sonunda çözüm üretti.

Her ne kadar günümüzün Xbox One X ile birlikte en güçlü konsolu olsa da PS4 Pro'nun da kendine has sorunları var. Bunların başında da cihazın ciddi bir biçimde ısınması ve gürültülü çalışması geliyor.

Geçtiğimiz dönemlerde Sony tarafından yapılan açıklamalar, cihazın ısınmasının insanlara fazla gelebileceğini ancak herhangi bir sorun teşkil edecek düzeyde olmadığı yönündeydi. Buna karşın cihazın özellikle sağlam grafikli oyunlarda (Marvel's Spider-Man ve God of War gibi) fazlasıyla gürültülü çalıştığı bilinen bir gerçekti.

Sony tarafından yeni üretilen CUH-7200 modeliyle gürültü sonuna nihai bir çözüm üretilmiş durumda. PS4'ün ölçülen ses baremini 50/55 desibelden, 44/48 desibele çeken PS4 Pro ile artık kafa ütüleyen bir konsolla karşılaşmayacaksınız. Son olarak Red Dead Redemption 2'nin piyasaya çıkması sonrasında CUH-7621B modellerinin uçak motoru gibi ses çıkardığı haberlerinden sonra Sony'den oldukça olumlu bir hamle gelmiş oldu.