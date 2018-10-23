Facebook'un satın aldığı Instagram gençler tarafından daha çok tercih ediliyor.

Eğer neyin havalı olduğu konusunda gençlere güveniyorsak Facebook artık eskisi kadar havalı değil diyebiliriz. Yeni bir araştırma sonucunda gençlerin üçte birinden biraz daha fazla bir bölümü ayda en az bir defa Facebook kullanıyor. Bu sayı geçtiğimiz iki yıl içerisinde düşüş göstermeye başladı.

Piper Jaffray tarafından yürütülen çalışma 8.600’den fazla sayıdaki Amerikalı gencin verilerinden yararlanılarak yapıldı ve Facebook’tan Instagram’a doğru bir geçiş gözlemlendi. Instagram’ın Facebook tarafından satın alındığını söylemekte de fayda var.

Facebook’tan vazgeçen gençlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. 2016 baharında aylık kullanım %60 seviyesindeydi. Şu an ise bu değer %36'ya kadar gerilemiş durumda. Gençler yalnızca Facebook’u kullanmayı bırakmadı ayrıca beğenmemeye de başladılar. Sonuçlarda gençlerin yalnızca yüzde beşi Facebook’un favori platformları olduğunu belirtti. Facebook bu sayıyla %6 değerindeki Twitter’ın bile gerisinde kaldı.

Diğer araştırmaların da belirttiği gibi bu sayılarla gençlerin Facebook akımına artık kapılmadığı görülüyor. Pew Araştırma Merkezi’nin bu yıl düzenlenen bir araştırması 13-17 yaş aralığındaki Amerikalıların yüzde 51’inin Facebook kullandığını söylüyor. Bu sayı 2015 yılında yüzde 71’di. Bunun yanı sıra araştırma verilerine göre o yaş grubundaki gençlerin yüzde 72’si Snapchat, yüzde 69’u ise Instagram kullanıyor.

Aylık 2.23 milyar aktif kullanıcısıyla Facebook hala en güçlü sosyal medya olma unvanını koruyor ancak yakın gelecekte durum böyle olacak mı sorusu merak konusu.