Soyuz Uzay Araçlarının Geçmişindeki Kazalar

Soyuz MS-10 uzay aracı geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere fırlatıldıktan bir süre sonra acil iniş yapmıştı. Bu durum, Soyuz uzay araçlarının yaşadığı ilk olay değil.

Soyuz MS-10 uzay aracı, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden ISS'e fırlatılmış fakat oluşan bir hata yüzünden paraşütle "iniş yapmak" zorunda kalmıştı. Daha önce yaşanmış benzer kazaları ve sorunları Russia Today derledi.

İlk kaza 1967'de Soyuz ilk kez fırlatıldığında gerçekleşti. Araç Rusya'nın Orsk kentine acil iniş yaparken yere çakıldı ve kozmonot Vladimir Komarov hayatını kaybetti.

(1971'de Soyuz 11'deki hayatını kaybeden mürettebat üyeleri)

1971'de Soyuz 11'deki mürettebat, iniş sırasında paraşüt germe valfinin gerektiğinden erken açılmasına şahit oldu. Basınç hızla düştü ve araçtaki 4 kozmonotun ölümüne sebep oldu.

Yine aynı yıl yörüngeye giremeyerek üsse geri dönen Soyuz uzay aracı, bir hata nedeniyle 1975'te Altay'a acil iniş yapmak zorunda kaldı. Araçtaki iki kozmonot ise güvenli bir biçimde aracı terk etti.

1976'da Soyuz 23'teki mürettabat bir kısmı buzlarla kaplı olan göle indi. Boğularak ölmelerine ramak kalmışken gelen helikopterler hayatlarını kurtardı.

Soyuz uzay aracı uzay istasyonuna kenetlenemediği zamanda tarihler 1977'yi gösteriyordu. Yeryüzüne 1979'da geri dönerken turbo pompayı besleyen gaz jeneratörü patlayınca arka motor hasar aldı. Ancak uzay aracı güvenli bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

1983'te anteninin doğru açılmaması sebebiyle kenetlemeyen Soyuz, üsse geri döndü. Soyuz, 1994'te uzay istasyonundan koptu ve istasyona çarptı. Neyse ki önemli bir zaafiyet oluşmadı. 1997'de yumuşak iniş motorları erken devreye girince Soyuz sert iniş yapmak durumunda kaldı. Kozmonotlar ise yara almadı.

2009 yılında uzay aracında kalkıştan sonra sıcaklığın kontrolüyle ilgili bir sorun yaşandı ancak kısa süre sonra çözüldü. Problem mürettebatın sağlığını etkilemedi ve araç kalkıştan iki gün sonra istasyona kenetlendi.

2013'te Soyuz TMA-08M'nin irtifa sensörleri hata verdi. Kozmonotlar kör uçuş yapmak zorunda kalsa da sorunsuz olarak yere inebildiler.