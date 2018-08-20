Hem Türkiye hem de dünyada son birkaç gündür sosyal medya fenomenine dönüşmüş gören robot var. Kısa ve aşırı insansı bir yürüyüş videosuyla görenleri şaşırtan bu robot gerçek mi?

Twitter, Facebook ve Instagram üzerinde bol bol paylaşılan robot videosunu görmeyip de burayı okuyorsanız endişelenmeyin, muhtemelen denk gelmemişsinizdir. Zira pek çok ünlünün dikkatini çeken söz konusu video, son derece gerçekçi oluşuyla şaşırtıyor.

İnsansı robot teknolojilerinin ne durumda olduğunu Boston Dynamics isimli ABD’li firmanın yaptığı çalışmalardan biliyoruz. Artık takla atabilen, koşabilen ve yuvarlanabilen robotla mevcut. Yine bu hareketleri o kadar da insansı yapamıyorlar.

Hemen aşağıda izleyeceğiniz kısa videodaki robot ise insansı olmayı bırakın, içinizde yanına gidip “Kardeşim bir derdin mi var?” diye sorma isteği uyandırıyor:

Görsel efektlerden az da olsa anlayanlar ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerini yakından takip edenler, bu videonun sahte olduğunu bileceklerdir. Aslında arka plan üzerine yerleştirilmiş bir bir başka videodan alıntı olan bu robot, bir kısa film karakteri.

Unity grafik motoruyla hazırlanan Adam isimli bu kısa filmin baş karakteri olan dertli kardeşimiz, yüksek teknoloji sayesinde kamera hareket etse bile, sabit şekilde yerdeymiş gibi görünüyor.

Boston Dynamics tarafından geliştirilen ve gerçekliği konusunda kefil olacağımız Atlas adında bir robot var. Atlas, koşabiliyor, yürüyebiliyor, zıplayabiliyor, engebeli arazide kendi kendine dengede kalabiliyor, engellerin üzerinden atlayabiliyor.

Adam’ın Atlas’dan daha gerçekçi bir robot olarak göründüğü aşikar. Zaten Adam kadar gerçekçi hareketlere sahip bir robot geliştirilseydi, inanın bunu herkes duyardı.

Bu arada Adam isimli, sizi varoluşşal sorulara itecek kısa filmi aşağıdan izleyebilirsiniz: