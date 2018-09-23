Sonbahar Ekinoksu Bugün Gerçekleşiyor

23 Eylül Sonbahar Ekinoksu için çok kısa bir süre kaldı. Gece ile gündüzün eşitlendiği bu günde, güneş ışınları ekvatora dik olarak düşmekte.

Son günlerde gündeme oturan Sonbahar Ekinoksu 23 Eylül'de (bugün) gerçekleşecek. 21 Mart ve 23 Eylül’de güneşten gelen ışınlar ekvatora dik olarak gelir ve bu günler ekinoks olarak adlandırılır. Ülkemizde 23 Eylül’den itibaren sonbaharın etkileri daha çok görülmeye başlayacak. Aynı zamanda birçok kişi tarafından, sonbahar ekinoksunun ardından resmen sonbahara girildiği kabul edilir.

Ekinoks Nedir?

Ekinoks (gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik açıyla gelmesi sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği andır. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu olmak üzere de yılda iki kez tekrarlanır.

Sonbahar ekinoksuyla beraber sonbaharın etkileri daha fazla görülmeye başlıyor.

23 Eylül Durumu

Kuzey ve Güney Yarım Küre'de, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer ve gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar ve bu sebeple Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise durum tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de ilkbahar'ın, Kuzey Yarım Küre’de sonbahar'ın başlangıcıdır. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasından da görülebilir duruma gelir. Dünya genelinde gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

21 Mart Durumu

Kuzey ve Güney Yarım Küre'de, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar, Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de sonbaharın, Kuzey Yarım Küre’de İlkbahar'ın başlangıcıdır. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasından da görülebilir duruma gelir. Dünya genelinde gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

Kuzey Yarım Küre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu – 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur. Güney Yarım Küre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu – 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.e