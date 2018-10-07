Telefonumuzun duvar kağıdı, bizi her sabah uyandığımızda karşılayan, o günkü modumuzun belirlenmesinde etkin rol oynayan yegane şeydir.

Yaz ayları, bir kuşun kanat çırpışı gibi, geldi geçti, sonbahar kapıya dayandı. Sonbaharda yoğunlukla göreceğimiz turuncu, kırmızı ve sarı yoğunluklu renkler ise göz alıcı biçimde. Her mevsimde, mevsime uygun duvar kağıtlarını seçerek telefonunuzda kullanıyorsanız bu haberimiz tam size göre.

Beğendiğiniz duvar kağıdını edinmek için altında bulunan linklerden cihazınıza uygun olana tıklayıp, fotoğrafı kaydetmeniz ve sonrasında ana ekran ve/veya kilit ekranı için duvar kağıdını ayarlamanız yeterli olacaktır. Hatırlatalım ki, eğer bir iPhone'a veya bir iPad'e sahip değilseniz yine de kendi telefonunuzda bu duvar kağıtlarını -kenarlardan biraz kalite kaybı yaşayarak- kullanabilirsiniz.

İndirmek için buraya tıklayınız: iPhone - iPad

İndirmek için buraya tıklayınız: iPhone - iPad

İndirmek için buraya tıklayınız: iPhone

İndirmek için buraya tıklayınız: iPhone

İndirmek için buraya tıklayınız: iPhone

Sarı, kırmızı ve turuncu temalı bu duvar kağıtlarının, sonbahar aylarında telefonunuza çok yakışacağını düşünmekteyiz. En beğendiğiniz duvar kağıdını yorumlarda belirterek bizimle paylaşabilirsiniz.