Sonic, Gelen Eleştiriler Üzerine Yeniden Tasarlanacak

Kasım ayında yeni bir filmi çıkacak olan mavi kirpi Sonic için film ekibi, yapılan eleştirilere karşılıksız kalmadı. Filmin yönetmeni Jeff Fowler, karakterin yeniden tasarlanacağını ifade etti.

Mavi kirpimiz Sonic, gelen yoğun eleştiriler üzerine değişiyor. Hepimiz biliriz bu karakteri, çocukluğumuzun atarilerinden, çizgi filmlerden ve bilgisayar oyunlarından. Çıkmak üzere olan yeni bir de sinema filmi çekiliyor: Sonic The Hedgedog. Hatırlanacağı üzere filmin fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

Gelişen teknoloji hayatımızda pek çok şeyi değiştirdi. Elbette bu değişimler kimi zaman iyi yorumlandı kimi zaman gereksiz ya da kötü bulundu. Yıllardır aşina olduğumuz Sonic de yıllar içinde değişime uğradı. Hayranları bu değişimi kabul ediyorlardı ancak son filmin Sonic karakteri ciddi anlamda olmamıştı. Fragmanın yayınlanmasının ardından Sonic karakterini sevenler akın akın rahatsızlıklarını dile getirdiler. Beğenilmemiş, filmin hayranları Sonic'i kabullenememişti. Filmin yönetmeni Jeff Fowler, Twitter üzerinden yapılan eleştirilere cevap verdi. Tahmin ettiğiniz gibi, Sonic değişiyor.

SEGA tarafından 1991'de ilk kez ortaya çıkarılan Sonic, işte böyle görünüyordu. Ancak gelinen süreçte aldığı değişim, çok daha 'itici' bir hal aldı hayranlara göre. "Mesaj çok açık." diyen Fowler gelen eleştirileri haklı bulmuş olmalı ki, Sonic'in tasarımının değişeceğini resmen doğruladı. İşte o Twitter paylaşımı:

Sonic'in genel olarak ağız yapısı beğenilmemişti. Düşünecek olursak bu haklı bir eleştiriydi. Sonic'in ağzı karaktere ciddi anlamda yakışmamıştı. Bu konu Twitter üzerinden çokça dillendirildi ve hatta bazı kullanıcılar işi biraz komediye döktüler. Ancak en azından biliyoruz ki Sonic yeniden tasarlanacak. Film vizyona kasım ayında girecekti, bu da demek oluyor ki ekibin bir hayli çalışması gerekiyor. Yeniden tasarlanacak olan Sonic'in nasıl olacağı ve ne gibi değişiklikler yapılacağı ise henüz bilinmiyor.