Sonic the Hedgehog, dikkat çekici bir uyarlama olarak gişede önemli bir başarı elde etti. Bir analiste göre ise yeni Sonic filmi, sinemaların tekrar açılmasının ardından duyurulabilir.

Koronavirüs salgınıyla birlikte sinemalar, dünya çapında kapatıldı ve birçok film projesi ertelenmek zorunda kaldı. Gişe analisti Jeff Bock'a göre Sonic the Hedgehog'un devam filmi, büyük olasılıkla karantina sona erdiğinde resmi olarak duyurulacak.

Sonic the Hedgehog, karakter tasarımında yapılan değişikliklerin ardından şubat ayında vizyona girmiş ve başarılı uyarlamalar arasında yerini almıştı. Popüler oyun serisinden uyarlanan film, 85 milyon dolarlık bir bütçesine karşılık, dünya çapında 306,7 milyon dolar hasılatı yapmayı başarmıştı. Bu nedenle Paramount'un ilk filmle hazırladığı temele yeni bir film koyması sürpriz değil.

Paramout, yeni Sonic filminin sinyalini vermişti

Paramount, Sonic the Hedgehog'un hit olacağından emindi ve filmin sonuna Tails karakterinin yer aldığı bir ek sahne koyarak devam filmine işaret etmişti. Yönetmen Jeff Fowler, Sonic ve Tails'in bir sonraki filmde bir araya geleceğinden heyecan duyduğunu belirtse de şirket, devam filmi hakkında sessizliğini korudu.

USA Today'e konuşan Jeff Bock, yeni Sonic filminin "yakında" geleceğine inandığını söyledi. Sonic the Hedgehog hikayesinin yeni başladığını belirten analist, yeni serilere ihtiyaç duyan Paramount Studios'un devam filmi fırsatını kaçırmayacağını dile getirdi. Ayrıca Bock, stüdyonun yeni film için daha yüksek bir bütçe ayırmayı düşünebileceğini de ekledi.

Sonic the Hedgehog'un devam filmi, Paramount'u çıkmazdan kurtarabilir

Paramount, yeni Görevimiz Tehlike filminin de ertelenmesiyle ardından zor zamanlar geçiriyor. Stüdyonun Terminator: Dark Fate, The Rhythm Section ve Bumblebee gibi büyük umutlar bağladığı filmler bekleneni veremedi. Yeni bir Transformers filmi üzerinde çalışan şirket, ayrıca yeni Sonic filmiyle yükseliş yakalamayı planlıyor.