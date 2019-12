Sinemaseverlerin uzunca bir süredir bekledikleri Sonic the Hedgehog için geri sayım devam ediyor. Gelen tepkiler üzerine Sonic'i yeniden tasarlayan film ekibi, şimdi de kısa bir tanıtım videosu paylaştı. 20 saniyelik video, Sonic the Hedgehog ile ilgili bazı detayları ortaya koyuyor.

Paramount Pictures, uzunca bir süredir yeni bir Sonic filmi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu film, ne yazık ki bir türlü sinemaseverlerle buluşamadı. Bunun nedeni ise Paramount Pictures tarafından oluşturulan ilk Sonic karakterinin, sinemaseverler tarafından hiç beğenilmemesiydi. Ancak film ekibi, Sonic'in tasarımını baştan ele aldı ve şu sıralar, yeni tasarıma sahip filmle ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar.

Sonic the Hedgehog isimli film, zaten bir hayli gecikti. Hal böyle olunca da film ekibi, elini çabuk tutmak ve filmi bir an önce sinema salonlarında yayınlamak istiyor. Şimdiyse Paramount Pictures Avustralya, Sonic the Hedgehog isimli film için sadece 20 saniyelik yeni bir görüntü yayınladı. Bu 20 saniyelik görüntü, Sonic'in sevimli bir hale getirilen yeni tasarımının nasıl olacağını ve filmin aksiyon dolu sahnelerini gözler önüne seriyor.

Sonic the Hedgehog'un uzun fragmanının ne zaman yayınlanacağı şu an için bilinmiyor. Ancak filmin vizyona girmesine zaten kısa bir süre var. Bu da film ekibinin, yakın bir tarihte uzun bir fragman yayınlamak durumunda olduğunu gözler önüne seriyor. Yani eğer bu filmden uzun bir fragman görmek istiyorsanız, bir süre daha beklemek durumundasınız.

Yeni Sonic filmi, 14 Şubat 2020 tarihinde, yani Sevgililer Günü'nde vizyona girecek ve sinemaseverler bu filmi, 14 Şubat itibarıyla sinema salonlarında izleyebilecekler. Dilerseniz artık sizleri, Paramount Pictures Avustralya tarafından yayınlanan 20 saniyelik tanıtım videosu ile başbaşa bırakalım.

Sonic the Hedgehog tanıtım videosu