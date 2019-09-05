Sonos, hoparlör konusunda hatırı sayılır firmalardan birisi. Şirket, şimdi ilk taşınabilir kablosuz hoparlörü Sonos Move’u duyurdu. 6,5 kilogram ağırlığında dev bir hoparlör olan Sonos Move, rakiplerine göre yüksek bir fiyatla satışa çıkacak.

Sonos, nihayet taşınabilir hoparlör dünyasına adım atıyor. Şirket, Sonos’un mevcut Wi-Fi tabanlı sistemiyle çalışan ve aynı zamanda Bluetooth üzerinden cihazlara bağlanabilme özelliğini de içeren bir taşınabilir Bluetooth hoparlör olan yeni Sonos Move’u duyurdu. 10 saate kadar batarya ömrü sunan Move, evdeyken şarj edebilmeyi sağlayan kablosuz şarj istasyonuyla ile birlikte geliyor. Hareket hâlinde şarj etmek isterseniz USB-C girişiyle de Move’u şarj edebilirsiniz.

Sonos Move, suya ve toza dayanıklı:

Yüksekliği neredeyse 25 santimetre ve ağırlığı 6,5 kilogram olan Sonos Move, Sonos One modelinden oldukça büyük. Bu nedenden dolayı Sonos, Move’un daha rahat taşınabilmesini sağlamak amacıyla Move’un gövdesine bir tutamaç tasarlamış. Move, Sonos One’dan daha fazla güç sağlıyor. Move ayrıca, IP56 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip. Şirket; hoparlörün düşmelere, yağmur ve neme, kum ve toza dayanıklı olduğunu belirtiyor.

Move, ayrıca hoparlörün sesini ortamına adapte etmesini sağlayan otomatik TruePlay ayarlı ilk Sonos hoparlör. Daha önceki Sonos hoparlörlerle TruePlay ayarı, hoparlörden odayı “haritalandırmak” için bip sesi çıkarken iPhone veya iPad ile odada dolaşmayı gerektiriyordu. Move, sesleri çalma işlemini yaklaşık 30 saniye içinde ayarlamak için kendi mikrofonlarını kullanabiliyor. Bu, önceki yöntemden çok daha kolay ve düzenli olarak bir yerden bir yere taşınacak bir hoparlör için uygun. Sonos, bunun gelecekte mikrofonu olan diğer hoparlörlerine geleceğini söylüyor.

Sonos, batarya değişim programı uygulayacak:

Move’un pili değiştirilebilir bir şekilde üretilmiş. Şirket, Move’un 900 şarja kadar (yaklaşık 3 yıllık kullanım) çalışabileceğini söylüyor. İhtiyaç duyulduğu takdirde ise Sonos, batarya değişimi yapacak. Sonos Move, aktif olarak kullanılmadığında kendisini askıya alıyor ve beş güne kadar batarya performansı sağlayabiliyor. Sonos, Move’a koydukları Wi-Fi telsizleri ve antenlerin şimdiye kadar kullandıkları en güçlü antenler olduğunu iddia ediyor.

Wi-Fi’a bağlıyken Move, Sonos One’a oldukça benziyor ve iki birimi stereo olarak eşleştirebiliyorsunuz. Sonos uygulaması, Spotify Connect veya Apple AirPlay 2 ile kontrol edilebilen Move, Bluetooth’a bağlandığında ise bu özellikleri kullanamıyor. Sonos Move, Bluetooth 4.2’den güç alıyor.

399 dolar fiyat etiketliyle piyasaya girecek olan Move, Sonos’un ilk taşınabilir hoparlörü olsa bile diğer Bluetooth hoparlörle karşılaştırdığımızda oldukça yüksek bir fiyat etiketiyle karşımıza gelecek gibi. Sonos Move, 24 Eylül’den itibaren satışa girecek.