Yatak Odası Savaşlarına Son Verecek 'Sonsuz Yorgan' Üretildi

İngiliz bir şirket, yatak odası savaşlarına son vermek için "sonsuz yorgan" isimli bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji, büyük ve dairesel yapıdaki bir yorganın, bir makara sistemiyle dönebilmesine yardımcı oluyor.

Çiftlerin yatak odalarındaki en büyük problemlerinden bir tanesi hiç şüphesiz yorganlardır. Partnerlerden biri, mutlaka yorganın büyük bir kısmını kendisine doğru çeker ve yatağın diğer ucunda kalan kişi, sabah uyandığında iliklerine kadar üşüdüğünü hisseder. Ancak bu durum artık tarih olacak gibi görünüyor çünkü üretilen yeni bir teknoloji, yorganın bir tarafa çekilmesini engelliyor.

Teknolojiyi üreten İngiliz firma, bu teknolojiyi "sonsuz yorgan" olarak isimlendiriyor. Aslına bakacak olursak sonsuz yorgana bir teknoloji diyoruz ancak işin aslı bu sistem, aşırı derecede teknolojik bir yenilik içermiyor. İngiliz şirket, yorganı yatakla birleştirmiş ve bir de döner sistem eklemiş. Böylelikle yorgan, hiçbir zaman diğer tarafa çekilemiyor.

İşte yatak savaşlarına son verecek olan 'sonsuz yorgan'

İngiliz şirket, bu yorganı geliştirmeden önce derinlemesine bir kamuoyu araştırması yapmış. Yapılan araştırmanın sonucunda, çiftlerin yataktaki en büyük sorunlarının yorgandan kaynaklandığı ortaya çıkmış. Hatta öyle ki araştırmaya katılan her 4 kişiden bir tanesi yorgan nedeniyle huzursuz ve soğuk geceler geçiriyormuş. Hal böyle olunca da şirket, bu sorunu çözebilmek adına çeşitli girişimlerde bulunmuş.

Sonsuz yorgan, yatağın baza kısmında yer alan hareketli bir mekanizmaya sahip. Bu mekanizma, yorgan bir kişi tarafından çekildiğinde o yöne doğru kaymasına yardımcı oluyor. Böylelikle hem yorganı kendi tarafına çeken kişi rahat bir uyku çekiyor hem de diğer tarafta kalan kişi üşümüyor. Çünkü yorgan, baza kısmından birbirine birleştirilmiş durumda. Yani sonsuz bir döngü elde ediliyor.

Yorganın döner bir mekanizmaya sahip olması, olağanüstü bir teknoloji olmayabilir. Ancak sonsuz yorganın etkileyici bir yanı var. O da dönüş sırasında yapılan temizlik. Şöyle ki; çiftlerden bir tanesi yorganı kendine doğru çekmeye başladığında yorganın mekanizması harekete geçiyor ve yorganı buharla temizliyor ve bir yandan da ütülüyor. Böylelikle yorgan, daima temiz kalıyor.

Sonsuz yorganı geliştiren Simba isimli şirket, ürünün ilk örneklerini üretmiş durumda ve sonsuz yorgandan bir hayli umutlu görünüyor. Ancak şu an için bu yorganın hangi ülkelerde satışa sunulacağı ve fiyatının ne olacağı gibi detaylar netleşmemiş durumda. Bakalım sonsuz yorgan, şirketin iddia ettiği gibi gerçekten de yatak savaşlarına son noktayı koyabilecek mi.