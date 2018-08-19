Belki bir gün lazım olur diye, sizler için yıllarca bozulmayan gıdaları derledik.

Gezegenimizde yıllarca bozulmadan durabilen bazı gıda ürünleri bulunuyor. Bunların birçoğu içerdiği yüksek şeker ve tuz oranları sayesinde bozulmadan kalabilirken, bazıları ise asidik olmaları sebebiyle bakterilere yaşama imkanı vermiyor. İşte yıllarca dayanabilen 8 gıda ürünü:

1. Bal

İçinde düşük miktarda su ve yüksek miktarda şeker bulunan bal, çok uzun yıllarca bozulmayan nadir gıdalardan biri. Üzerinde bakteri yetişmesinin neredeyse imkansız olduğu bal, zamanla kristalleşse de tekrar ısıtılarak eski haline getirilebiliyor.

2. Kuru Bakliyatlar

Bir gıda ürününün bozulmasını engelleyecek en önemli işlemlerden biri de kurutmadır. Kurutulan bakliyatların su oranı azalır ve şeker yoğunlukları artar. Bu durumun sonucunda ise bakteri ve küflerin yetişmesi imkansıza yakın olur.

3. Soya Sosu

En az üç yıl raf ömrü bulunan soya sosu, şişesi açılmadığı takdirde yıllar boyunca bozulmadan kalabiliyor. İçerdiği tuz oranı ve mayalanmış olması sebebiyle soya sosunun bozulması neredeyse imkansız.

4. Sirke

Asitli yapısıyla sirke, bakterilerin barınamayacağı gıdalardan biri. Beyaz sirke yıllar boyunca hiçbir değişikliğe uğramazken, diğer sirkeler renk değişikliği ve tortu oluşumuna maruz kalabilir. Ancak bu durum sirkenin bozulmuş olduğunu göstermez.

5. Beyaz Pirinç

Yaklaşık 3℃ sıcaklık ve oksijen yoğunluğu az olan bir ortamda saklandığında yıllar boyunca bozulmayan beyaz pirinç, 30 yıla kadar dayanabiliyor. Daha sağlıklı olduğu düşünülen kahverengi pirincin ise içerdiği doymamış yağlar sebebiyle raf ömrü çok daha kısa.

6. Çikolata

Çikolata, süt eklenmediği takdirde oldukça uzun bir raf ömrüne sahip olabiliyor. Ancak sabit bir sıcaklıkta bekletilmeyen çikolatanın içinde bulunan yağın üste çıkması sonucu beyaz küfe benzer bir görüntü oluşabilir, bu bozulmuş olduğunu göstermez. Sabit sıcaklıkta saklanan çikolatanın raf ömrü ise iki yılın üzerinde.

7-8. Şeker ve Tuz

Fark ettiyseniz uzun süre dayanan birçok gıda yüksek miktarda şeker veya tuz içerir. Hava geçirmeyen kaplarda ve nemden uzak bir şekilde saklandığında tuz ve şeker, sonsuza kadar dayanma potansiyeline sahip. Ancak tabii ki tuza eklenen iyot gibi katkı maddeleri sayesinde bu süre, 5 yıla kadar inebiliyor.

Gıda ürünlerinde bulunan "Son kullanma tarihi" daha çok gıda güvenliği sebepleriyle yazılırken, "Tavsiye Edilen Tüketme Tarihi" ise raf ömrüyle çok da alakalı değildir. Bu tarih daha çok ilgili gıda ürününün görünümü ve tadıyla ilişkilidir.