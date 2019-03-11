Galaxy S10, Şarj Ömrüyle Galaxy S9'un Gerisinde Kaldı

PhoneArena tarafından gerçekleştirilen batarya ömrü testine göre Galaxy S10 ailesi, şarj ömrü konusunda Galaxy S9 ailesine göre büyük bir iyileştirme göstermiyor.

Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda şarj süresi önemli bir kriterdir. Samsung’un en yeni amiral gemileri olan Galaxy S10 ailesi, yılın belki de en çok merak edilen akıllı telefonları olduklarından, günlük hayatta nasıl bir şarj ömrü sundukları da oldukça önemli bir detay haline geliyor.

PhoneArena, Galaxy S10 ailesinin şarj ömrünü ölçmek için Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10e modellerini bir şarj testine soktu. Test sırasında adil bir sonuç elde etmek için tüm akıllı telefonlarda kullanılan bir web-script çalıştırıldı ve tüm cihazların ekranları 200 nit parlak değerine sabitlendi.

Sonuçlara bakıldığında Galaxy S10 ailesinin son birkaç yıldaki Samsung amiral gemilerinden çok da farklı bir şarj ömrü sunmadığını görüyoruz. Galaxy S10+, 8 saatlik şarj süresi ile iyi bir performans gösteriyor. Fakat Galaxy Note9, Galaxy S9+ gibi phablet denebilecek amiral gemileri de benzer performans sergiliyordu.

İlginç bir şekilde test sonunda Galaxy S10e’nin Galaxy S10’dan daha iyi şarj ömrü sunduğu görülüyor. Bu noktada daha küçük ekran, daha düşük çözünürlük gibi faktörlerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca rakiplerinin batarya teknolojileri konusunda çok ciddi ilerlemeler sağladığını düşünürsek Samsung’un artık batarya konusunda ‘daha iyi’ noktalara gelmesi gerektiği aşikar.