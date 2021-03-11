Sony, 127,68 megapiksel çözünürlüğü, 3,45 μm piksel boyutu ve 56,73 mm optik boyutu ile endüstrinin en yüksek çözünürlüklü ve en büyük boyutlu CMOS sensörünü duyurdu.

Japon teknoloji devi Sony, daha çok PlayStation ve akıllı TV’leri ile konuşuluyor olsa da aslında dünyanın en önemli görüntü sensörü üreticilerinden biri konumunda bulunuyor ve şirket, duyurmuş olduğu son sensör ile sektörde büyük ses getirebilir.

Paylaşılan bilgilere göre Sony’nin yeni IMX661 küresel deklanşör fonksiyonlu 127,68 megapiksellik CMOS görüntü sensörü, dünyanın en büyük ve en yüksek çözünürlüklü CMOS sensörü oldu. Sony’nin açıklamalarına göre IMX661, tipik bir 1.1 görüntü sensöründen yaklaşık 10 kat daha büyük optik görüntü sağlıyor.

Sony'nin yeni CMOS sensörü, 3,45 μm piksel boyutuna sahip

Sony’nin açıklamalarına göre IMX661, Sony’nin Pregius adlı özel teknolojisini kullanıyor ve bu sayede hareketli görüntüleri bozulma olmadan yakalayabiliyor. Sony’ye göre şirketin yeni 3.6 tipi görüntü sensörü, CMOS görüntü sensörlerine kıyasla dört kat daha hızlı görüntü okuma hızı vadediyor.

Sony, yeni görüntü sensörünün endüstriyel ekipmanlara yönelik geliştirdiğini söylüyor. Ancak Sony’nin aynı sensörü gelecekte tüketicilere sunacağı bir üründe de kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor. 3,45 μm piksel boyutuna ve 56,73 mm optik boyuta sahip olan yeni sensör, nisan ayı itibarıyla piyasaya sürülecek.