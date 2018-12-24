2018 Yılının En İyi PlayStation 4 Oyun Videoları

Sony ve PlayStation 4 cephesi oldukça başarılı bir yılı geride bırakırken, 2018'de yayınlanan en iyi videoların hangileri olduğu da açıklandı.

PlayStation 4, ömrünün son yıllarına girmişken adeta 2. baharını yaşadı. 2018 yılında birbirinden sağlam yapımlarla karşımızda olan Sony, özellikle Spider-Man ve God of War ile adeta rakiplerine gövde gösterisi yaptı.

Doğal olarak bu süreçte birçok oyun videosu izledik. Kimi piyasaya çıkan kimi de henüz oynama imkanı bulamadığımız yapımlardan en iyi videolar, Sony'nin resmi blogunda yayımlandı.

The Last of Us Part II

Naughty Dog'dan çıkan her iş, bir öncekinin çıtasını aşmayı başarıyor. Yeni oyunla ilgili çıkış tarihi paylaşılmasa da heyecan üst düzeyde.

God of War Story Trailer

Sözün bittiği yer. Onlarca farklı siteden ve mecradan yılın oyunu ödülünü alan tam bir başyapıt.

Death Stranding E3 2018

Yapımcı ekibin, "Bazen biz de ne yaptığımızı bilmiyoruz!" diyerek tanımladığı Death Stranding'in videoları hep ilgi çekici olmayı başardı.

Marvel’s Spider-Man E3 2018 Showcase Demo

Bu yıla damgasını vuran ve tartışmasız bir biçimde gelmiş geçmiş en iyi Spider-Man oyunu olan Insomniac yapımından gelen ilk videoydu bu.

Mortal Kombat 11 Reveal

Neredeyse rap dışında bir müzik dinlemeyen biri olarak bu videoya rap koymayı kimin niye düşündüğünü merak ediyorum. Ancak her ne olursa olsun Scorpion ile Raiden'ın kapışması efsane.

MediEvil Announce Trailer

PlayStation 1 sahiplerinin bir efsane olarak andığı MediEvil'in remastered versiyonu 2018'in en çok beğenilen videolarından biri oldu.