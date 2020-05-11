Sony, 3 yeni hoparlör modelini Extra Bass serisine ekledi. Bu cihazlar yepyeni özelliklerin yanı sıra geri dönen Live Sound ve Party Connect özellikleriyle birlikte piyasaya damga vuracakmış gibi görünüyor.

Hoparlörler artık evlerin vazgeçilmezi hâline geldi. Birçok evin baş köşesinde yerini alan hoparlörlerin çeşitli özellikleri bulunuyor. Bluetooth hoparlörler ev kullanımında yerini büyük ölçüde sesle çalışan akıllı asistanlara bırakmış olsa da hâlâ birçok yerde bu hoparlörler kullanılmaya devam ediyor.

Şirket bu yenilenmiş hoparlöre bir dizi yenilik ekleyerek ses deneyimini daha uç bir noktaya çıkarmayı planlamış. Sony, bass'ların artması ve yankının azaltılması için dairesel olmayan diyaframlar kullanmayı tercih etmiş. Sony, bunlarla birlikte ızgaraları da hoparlörün her bir yanına eklemeyi ihmal etmemiş. Diğer modellere kıyasla daha pahalı olan SRS-XB43, 2 yönlü hoparlör kurulumuyla birlikte fiyatının hakkını verecekmiş gibi gözüküyor.

Live Sound geri dönüyor:

Sony'nin eski model hoparlörleri seven kullanıcılarını sevindirecek bir haberi de bulunuyor. Önceki modellerde kullanılan ancak bir süredir tercih edilmeyen Live Sound modu bu üç modelle birlikte geri dönüyor. Bu mod sayesinde sanatçı sizin arkanızda konser veriyormuş hissine kapılabilirsiniz. Ayrıca bu modellerin hem yatay hem dikey olarak kullanılması da cihazların artılarından biri.

Cihazlar ev dışı kullanıma uygun tasarlandı:

Ev dışı kullanımı daha kolay hâle getirmek için cihazlar; toz geçirmeyen, suya dayanıklı ve paslanmaz malzemeden üretildi. Ev dışı kullanım için geliştirilen özellikler sadece bunlarla da sınırlı değil, XB23 ve XB33 modelleri darbelere karşı da dayanıklı biçimde dizayn edildi. Sony'nin alışık olduğumuz bir diğer özelliği olan ve ışıkla sesi bir araya getiren Fiestable ile Music Center uygulamaları bu cihazlarda da yerini almış durumda.

Party Connect ile birlikte 100 cihaz birbirine bağlanabilecek:

Eğlence tutkunlarının coşkuyla karşılayacağı bir yenilik olan Party Connect özelliği de bu cihazlarla birlikte geri dönüyor. 100 cihaza kadar birbirlerine bağlanarak senkronize çalışma imkânı sunan cihazlar etkileyici bir parti ortamı oluşmasını sağlayacak. Söz konusu pil ömrü olduğundaysa en uygun model olan XB23 diğer 2 modele göre bir adım geri kalıyor. XB23, 12 saate kadar pil ömrü sunarken diğer 2 modelde bu süre 24 saate kadar çıkmış durumda.

Sony'den bugün yeni bir haber geldi. Teknoloji devi, 3 yeni hoparlörü Extra Bass serisine ekledi. SRS-XB23, SRS-XB33 ve SRS-XB43 adındaki modeller, her kullanıcıya hitap etmeleri amacıyla farklı fiyatlarda satışa çıkacak. SRS-XB23 100 dolar (vergiler hariç 707 lira), SRS-XB33 150 dolar (vergiler hariç 1.060 lira), serinin en üst modeli olan SRS-XB43 ise 250 dolardan (vergiler hariç 1.770 lira) raflardaki yerini alacak.

Şu anda 3 cihaz da ön satışa çıkmış durumda. Birçok farklı renk seçeneği olan cihazların ne zaman alıcılara ulaşacağıysa bilinmiyor. Sony'nin yakın zamanda bu konu hakkında açıklama yaparak tarihleri netliğe kavuşturması bekleniyor.