Sony, 360 Reality Audio'yu destekleyen yeni kablosuz hoparlörleri SRS-RA5000 ve SRS-RA3000'i tanıttı. Önümüzdeki şubat ayında raflardaki yerini alacak olan hoparlörler, 'Ses Kalibrasyonu' ve 'Otomatik Ses Seviyesi' gibi birçok özelliği destekliyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, SRS-RA5000 ve SRS-RA3000 olarak adlandırılan iki yeni kablosuz hoparlör tanıttı. Hi-Res Audio sertifikasına da sahip olan Sony imzalı hoparlörler, aynı zamanda Sony 360 Reality Audio ve 'Immersive Audio' özelliklerini destekliyor.

Bu noktada Sony 360 Reality Audio, dinlediğiniz müziği çevrenize yayarak sanki canlı konserde veya bir stüdyodaymışsınız gibi hissetmenizi sağlıyor. Ayrıca her ikisinde de hoparlörün bulunduğu odanın şeklini analiz etmesine ve sesi buna göre ayarlamasına olanak tanıyan 'Ses Kalibrasyonu' özelliği yer alıyor.

Sony SRS-RA5000 neler sunuyor?

Sony'nin "her parça için mükemmel ses seviyesini bulma derdini ortadan kaldıracağını" söylediği Otomatik Ses özelliğini destekleyen SRS-RA5000, yerleşik Chromecast, Spotify Connect desteği, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı, çoklu oda özellikleri ve Alexa ya da Google Asistan cihazı aracılığıyla ses kontrolü gibi birçok özelliği de bünyesinde barındırıyor.

Lüks tasarımıyla da göz dolduran SRS-RA5000, yeteneklerinin hakkını veren oldukça tuzlu bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu noktada hoparlörün, önümüzdeki şubat ayından itibaren 599 euro (5.387 TL) seviyesinden raflardaki yerini alması bekleniyor.

Sony SRS-RA3000 neler sunuyor?

SRS-RA5000'e kıyasla daha kompakt bir yapıda olan SRS-RA3000, Hi-Res Audio desteğiyle birlikte gelmese de 360 Reality Audio, Immersive Audio Enhancement, Ses Kalibrasyonu ve Otomatik Ses Seviyesi özelliklerinin yanı sıra üst modelde sunulan tüm bağlantı seçeneklerini destekliyor.

Fiyat noktasında ise SRS-RA3000'in 359 euroluk (3.228 TL) fiyat etiketiyle birlikte önümüzdeki şubat ayından itibaren raflardaki yerini alması bekleniyor.